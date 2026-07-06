به گزارش ایلنا، دو مدعی اصلی قهرمانی، در یکی از جذاب‌ترین و شاخص‌ترین نبردهای مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، روز دوشنبه در گرمای سوزان دالاس به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم تحت هدایت روبرتو مارتینز با ناپلئونی‌ترین حالت ممکن و با کمترین اختلاف توانست از سد مرحله یک‌شانزدهم نهایی عبور کند؛ جایی که آن‌ها برای از پیش رو برداشتن کرواسی در یکی از ماندگارترین و دراماتیک‌ترین مسابقات تاریخ جام جهانی، هم به گل ثانیه پایانی گونچالو راموس در وقت‌های تلف‌شده نیاز داشتند و هم به یک تصمیم به شدت جنجالی و بحث‌برانگیز VAR که به سود آن‌ها زده شد.

کریستیانو رونالدو اولین گل خود در مراحل حذفی تاریخ جام جهانی را به ثمر رساند، اما در ادامه و پس از گل پیروزی‌بخش راموس در دقیقه ۹۴، درام بازی به اوج خود رسید و گل تساوی‌بخش یوشکو گواردیول مردود اعلام شد. با این حال، پرتغالی‌ها اهمیت چندانی به نحوه رسیدن خود به این مرحله نمی‌دهند؛ چرا که آن‌ها اکنون به دنبال صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی برای چهارمین بار در تاریخ خود و برای نخستین بار در دو تورنمنت پیاپی هستند.

آن‌ها از سال ۲۰۰۶ به این سو موفق به کسب پیروزی در دو بازی حذفی متوالی در جام جهانی نشده‌اند؛ دوره‌ای که در آن هلند و انگلیس را شکست دادند اما در نهایت در مرحله نیمه‌نهایی مغلوب فرانسه شدند.

دیواره مستحکم لاروخا در مسیر تاریخ‌سازی

حالا سد راه آن‌ها، تیم ملی اسپانیا است؛ تیمی که خود را به عنوان یکی از کامل‌ترین و مخوف‌ترین تیم‌های این تورنمنت معرفی کرده است. اسپانیا یک نمایش مقتدرانه و آرام دیگر را به اجرا گذاشت تا برای اولین بار در تاریخ خود، چهار بازی ابتدایی یک دوره جام جهانی را بدون دریافت حتی یک گل پشت سر بگذارد. آن‌ها پس از سوئیس در سال ۲۰۰۶، دومین کشور اروپایی هستند که موفق می‌شوند در چهار بازی متوالی جام جهانی کلین‌شیت کنند.

لاروخا پنجشنبه گذشته بلیت حضور خود در مرحله یک‌هشتم نهایی را با استایل و کلاسی بالا رزرو کرد و موفق شد اتریش را با نتیجه ۳-۰ از پیش رو بردارد؛ بردی که به لطف دبل تماشایی میکل اویارزابال و شلیک پدرو پورو به دست آمد. با توجه به اینکه آن‌ها در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز قبل از حذف در ضربات پنالتی مقابل مراکش دروازه خود را بسته نگه داشته بودند، اسپانیا می‌تواند در صورت کلین‌شیت مقابل پرتغال، به اولین تیم در تاریخ جام جهانی تبدیل شود که در شش بازی پیاپی هیچ گلی دریافت نکرده است.

پیش از به صدا درآمدن سوت آغاز بازی، شاگردان لوئیس دلا فونته به عنوان شانس اول و اصلی پیروزی پیش‌بینی می‌شوند که این موضوع دلایل کاملاً منطقی دارد. لاروخا در ۳۴ مسابقه اخیر خود بدون شکست بوده است (۲۵ برد و ۹ تساوی) و تنها یک بازی با شکستن رکورد تاریخی ۳۵ بازی بدون باخت خود که بین فوریه ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۹ ثبت شده بود، فاصله دارد. در میان کشورهای اروپایی، تنها ایتالیا با ۳۷ بازی بدون شکست بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، رکوردی طولانی‌تر از اسپانیا را ثبت کرده است.

بخش عمده‌ای از این موفقیت بزرگ تحت هدایت دلا فوئنته به دست آمده است؛ سرمربی ارزنده‌ای که در ۱۱ بازی اول خود در مسابقات جام جهانی یا یورو بدون شکست بوده (۱۰ برد و ۱ تساوی) و در این مدت تنها چهار گل دریافت کرده است. در صورتی که اسپانیا بتواند پرتغال را در دالاس شکست دهد، این سرمربی اسپانیایی در کنار امه ژاکه و لوئی فن‌خال قرار خواهد گرفت؛ مربیانی که در ۱۲ بازی ابتدایی خود در تورنمنت‌های بزرگ بین‌المللی هرگز رنگ باخت را ندیدند.

سلطه و هژمونی اسپانیا بسیار فراتر از نتایج آن‌ها بوده است. آن‌ها میانگین تفاضل گل‌ مورد انتظار (xG) فوق‌العاده +۱.۸۰ در هر بازی را در این جام جهانی ثبت کرده‌اند (۲.۰ در فاز هجومی و ۰.۲ در فاز دفاعی).

پس از فرانسه که در سال ۱۹۹۸ میانگین +۱.۸۲ را ثبت کرد؛ این بهترین آمار در میان تمام کشورهای اروپایی صعودکننده از مرحله گروهی است.

کریستیانو علیه گربه سیاه ۲۰ ساله

در سمت مقابل، پرتغال نیز آمار درخشان میانگین ۱.۶ گل مورد انتظار در هر بازی را در این تورنمنت ثبت کرده است که این بالاترین رقم آن‌ها از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل (با میانگین ۱.۷) به شمار می‌رود. اگر آن‌ها به دنبال پایان دادن به روند بدون شکست اسپانیا هستند، روبرتو مارتینز قطعاً به کریستیانو رونالدو در بی‌رحم‌ترین و دقیق‌ترین فرم ممکن نیاز خواهد داشت. کاپیتان پرتغال تا کنون ۴ گل به اسپانیا زده است که در کنار ادواردو وارگاس، بیشترین گل زده یک بازیکن برابر ماتادورها محسوب می‌شود.

البته اسپانیا هم مهاجم آماده و روی فرم خود یعنی اویارزابال را در اختیار دارد. ۴ گل او در جام جهانی امسال، بیشترین گل زده توسط یک بازیکن اسپانیایی در یک دوره واحد از زمان پنج گل دیوید ویا در سال ۲۰۱۰ است؛ همان سالی که لاروخا برای اولین بار جام قهرمانی جهان را بالای سر برد.

تاریخچه تقابل‌های رو در رو

در ۵ تقابل قبلی پرتغال و اسپانیا در تورنمنت‌های بزرگ، تفاوت چندانی میان دو تیم دیده نشده است؛ سهم هر تیم یک پیروزی بوده و ۳ بازی دیگر نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این آمار شامل آخرین دیدار آن‌ها در جام جهانی می‌شود؛ تساوی دراماتیک ۳-۳ در سال ۲۰۱۸ که در آن رونالدو یک هت‌تریک باشکوه و به یادماندنی را به ثبت رساند. همچنین آخرین تقابل حذفی آن‌ها به تساوی بدون گل در نیمه‌نهایی یورو ۲۰۱۲ برمی‌گردد که در نهایت اسپانیا در ضربات پنالتی صعود کرد.

پرتغال در ۱۲ دیدار رسمی و رقابتی اخیر خود با اسپانیا تنها یک بار طعم برد را چشیده است (۶ تساوی و ۵ شکست)؛ همان پیروزی ۱-۰ معروف که بیش از ۲۰ سال پیش در مرحله گروهی یورو ۲۰۰۴ با گل نونو گومز رقم خورد. اما سلسائوی اروپا می‌تواند از آخرین تقابل خود با ماتادورها در فینال لیگ ملت‌های اروپا در ژوئن ۲۰۲۵ روحیه بگیرد؛ جایی که موفق شدند اسپانیا را در ضربات پنالتی شکست دهند و قهرمان شوند.

پیش‌بینی ابرکامپیوتر از برنده مسابقه

ابرکامپیوتر اپتا در پیش‌بینی خود برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی، وزنه سنگینی را به نفع اسپانیا قرار داده است؛ به طوری که شاگردان دلا فونته در ۴۹.۲٪ از ۲۵ هزار شبیه‌سازی قبل از مسابقه، در همان ۹۰ دقیقه قانونی بازی برنده از زمین خارج شده‌اند.

در سمت مقابل، پرتغالی‌ها پس از پیروزی ناپلئونی برابر کرواسی سرشار از اعتماد به نفس هستند و می‌خواهند از تک‌تک فرصت‌های خود نهایت استفاده را ببرند؛ شانس پیروزی آن‌ها در وقت‌های قانونی ۲۵.۶٪ تخمین زده شده است، در حالی که احتمال ثبت نتیجه تساوی (که بازی را به وقت‌های اضافه و شاید ضربات مرگبار پنالتی بکشاند)25/2 % برآورد شده است.

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