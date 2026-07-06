اولین اقدام مهدی تارتار بعد از حضور روی نیمکت سرخها
فوری: لیست مازاد پرسپولیس مشخص شد/ عالیشاه و پورعلی گنجی هم هستند
سرمربی پرسپولیس ساعاتی بعد از انتخابش بزرگترین و جنجالیترین تصمیم خود را به مدیرعامل این باشگاه در خصوص پایان همکاری با برخی ستارههای تیم را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی تارتار پس از آغاز رسمی همکاری با پرسپولیس، نخستین فهرست خروجی خود را در اختیار مدیرعامل باشگاه قرار داده است.
بر اساس این فهرست، امید عالیشاه، مرتضی پورعلیگنجی، سروش رفیعی و میلاد سرلک نخستین بازیکنانی هستند که تارتار خواهان پایان همکاری با آنها شده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که هر چهار بازیکن طی سالهای اخیر از مهرههای باتجربه و تأثیرگذار پرسپولیس محسوب میشدند و قرار گرفتن نام آنها در فهرست خروج، میتواند یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین تصمیمات نقلوانتقالاتی سرخپوشان در آستانه فصل جدید باشد.
اکنون باید دید مدیران باشگاه پرسپولیس با درخواست سرمربی جدید موافقت خواهند کرد یا خیر و سرنوشت این چهار بازیکن در روزهای آینده به چه شکل رقم خواهد خورد.