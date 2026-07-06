هالند: حذف برزیل بزرگترین شب تاریخ فوتبال نروژ است
ارلینگ هالند پس از درخشش مقابل برزیل و صعود تاریخی نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶، این پیروزی را بزرگترین شب تاریخ فوتبال کشورش توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند پس از پیروزی ۲ بر یک نروژ برابر برزیل و حذف سلسائو از جام جهانی ۲۰۲۶، این مسابقه را تاریخیترین بازی فوتبال کشورش دانست و از عملکرد همتیمیهایش تمجید کرد.
ستاره نروژ که هر دو گل تیمش را در این مسابقه به ثمر رساند، گفت: «این مسابقه بزرگترین بازی تاریخ فوتبال نروژ بود. به پیروزی برابر برزیل و همچنین برد مقابل ساحل عاج افتخار میکنیم. برابر برزیل نمایش فوقالعادهای داشتیم و این موفقیت میتواند الهامبخش بسیاری از جوانان باشد؛ همانطور که من در کودکی از موفقیتهای دیگران الهام گرفتم.»
او درباره دو گل خود نیز اظهار داشت: «گل اول را با ضربه سر زدم و گل دوم هم گل زیبایی بود. هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد. ما فقط به یک یا دو موقعیت نیاز داشتیم و مهم این بود که صبور بمانیم و از فرصتها بهترین استفاده را ببریم.»
هالند ادامه داد: «فکر میکنم این دیوانهوارترین روز و شب تاریخ نروژ باشد. امیدوارم این موفقیت باعث شود مردم و نسل جوان با افتخار بیشتری پیراهن تیم ملی نروژ را بر تن کنند. واقعاً نمیتوانم حس بازی کردن برای تیم ملی کشورم را توصیف کنم. شاید در کودکی زیاد به این موضوع فکر نمیکردم، اما حالا باور دارم که ما به شجاعت لازم برای رسیدن به موفقیتهای بزرگ رسیدهایم.»
مهاجم نروژ در پایان گفت: «در این جام جهانی دو بار در بالاترین سطح خود بازی کردهام، اما هنوز احساس میکنم میتوانم بهتر باشم. اگر یک یا دو موقعیت نصیبم شود، احتمالاً یکی از آنها را به گل تبدیل میکنم. همه چیز به تمرکز بستگی دارد و وقتی تمرکز داشته باشید، فرصتها هم از راه میرسند.»