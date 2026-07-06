هری کین: همهچیز علیه ما بود، اما راه پیروزی را پیدا کردیم
هری کین پس از صعود انگلیس به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل مکزیک، این مسابقه را «دیوانهوار» توصیف کرد و گفت سهشیرها با وجود تمام سختیها، راه رسیدن به پیروزی را پیدا کردند.
به گزارش ایلنا، هری کین پس از برتری ۳ بر ۲ تیم ملی انگلیس برابر مکزیک و صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از نمایش تیمش تمجید کرد و این مسابقه را یکی از سختترین بازیهای انگلیس در این تورنمنت دانست.
کاپیتان تیم ملی انگلیس گفت: «این یک بازی دیوانهوار بود. مجبور شدیم تا آخرین لحظه بجنگیم و راهی برای پیروزی پیدا کنیم. الان فقط میتوانم آواز بخوانم و دیگر صدایی برای صحبت کردن ندارم. با وجود اینکه همهچیز علیه ما بود، توانستیم کار را تمام کنیم.»
کین که با گلزنی از روی نقطه پنالتی شمار گلهای خود در این جام را به ۶ رساند، با مجموع ۱۴ گل ملی در تاریخ جام جهانی، به رکورد گرد مولر، اسطوره فوتبال آلمان، رسید.
مهاجم انگلیس درباره پنالتی اعلامشده به سود مکزیک نیز اظهار داشت: «به نظر من ابتدا به توپ ضربه زدم. احساس میکنم داور در بسیاری از صحنهها علیه ما سوت زد، اما در نهایت این موضوع اهمیتی نداشت و خوشحالم که توانستیم برنده شویم.»
کین در پایان از حمایت هواداران انگلیس نیز قدردانی کرد و گفت: «حمایت هواداران فوقالعاده بود. آنها در تمام طول بازی کنار ما بودند و انرژی زیادی به تیم دادند.»