شیاطین سرخ در مسیر رویای آمریکایی
نبرد بقا در سیاتل به وقت انتقام یانکیها
تیم ملی آمریکا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف بلژیک میرود؛ نبردی سراسر هیجان که یانکیها در آن به دنبال تداوم رویای بزرگ خود و انتقام خاطرات تلخ گذشته از شیاطین سرخ اروپا هستند.
به گزارش ایلنا، ایالات متحده با هدف رسیدن به دومین حضور تاریخ خود در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، باید در شهر سیاتل از سد تیم باسابقه و باذکاوت بلژیک عبور کند. یکی از میزبانان مشترک این تورنمنت، در آخرین بازی خود با پیروزی ۲-۰ مقابل بوسنی و هرزگوین، پس از صدرنشینی در گروه D بار دیگر به جمع ۱۶ تیم پایانی راه یافت.
این پیروزی شیرین اما با یک کارت قرمز جنجالی برای ستاره و مهاجم اصلی آنها یعنی فولارین بالوگان تلخ شد؛ بازیکنی که با این اخراج تبدیل به چهارمین بازیکن تاریخ شد که در یک مسابقه حذفی جام جهانی هم گل میزند و هم اخراج میشود تا پا در جای پای اسطورههای بزرگی بگذارد: زینالدین زیدان (فینال ۲۰۰۶)، رونالدینیو (یکچهارم نهایی ۲۰۰۲) و گارینشا (نیمهنهایی ۱۹۶۲). بالوگان که به همین دلیل بازی حساس مرحله یکهشتم نهایی را از دست خواهد داد، تا اینجای کار ۳ گل از ۱۱ شوت خود به ثمر رسانده (نرخ تبدیل شوت به گل ۲۷.۳٪)، در حالی که سایر همتیمیهایش روی هم ۵ گل از ۴۱ تلاش خود (۱۲.۲٪) به ثبت رساندهاند.
او تنها سومین بازیکن تاریخ آمریکا است که موفق شده حداقل سه گل در یک دوره از معتبرترین تورنمنت فیفا به ثمر برساند؛ پیش از او برت پاتنو (چهار گل در ۱۹۳۰) و لندون داناوان (سه گل در ۲۰۱۰) به این مهم رسیده بودند.
با این حال، شاگردان مائوریسیو پوچتینو از زمان در هم کوبیدن تیم سرسخت پاراگوئه در بازی افتتاحیه خود، بسیار خطرناک و زهرآگین نشان دادهاند؛ آنها در هر مسابقه حداقل دو بار گلزنی کردهاند تا به اولین تیم غیراروپایی یا غیرآمریکای جنوبی تبدیل شوند که در چهار بازی متوالی جام جهانی این کار را انجام میدهد. آمار چهار گل آنها از روی ضربات ایستگاهی، شامل ضربه آزاد تماشایی مالیک تیلمان مقابل بوسنی و هرزگوین است که این دومین گل تاریخ کشورش از روی ضربات ایستگاهی مستقیم در جام جهانی بود.
آمریکاییها از زمانی که اریک وینالدا آن ضربه آزاد معروف را در سال ۱۹۹۴ مقابل سوئیس به ثمر رساند، مسیر طولانی را پیمودهاند. حالا در خاک خود، آنها قصد دارند مرزهای جدیدی را جابهجا کنند. ایالات متحده با ثبت سه پیروزی – که از همین حالا بیشترین برد آنها در یک دوره محسوب میشود – تنها یک گام با صعود به یکچهارم نهایی جذاب در برابر پرتغال یا اسپانیا فاصله دارد. در غیبت بالوگان، ریکاردو پپی میتواند در کنار «کاپیتان آمریکا» یعنی کریستین پولیشیچ خط حمله را رهبری کند، اما خط آتش بلژیک نیز همچنان سوژه بحثهای زیادی است، چرا که روملو لوکاکو، بهترین گلزن تاریخ این کشور، در تلاش است تا به مرز آمادگی کامل برسد.
آخرین رقص نسل طلایی بلژیک
این تورنمنت نشاندهنده آخرین رقص نسل طلایی رو به افول لوکاکو است و بازو و طراح اصلی او یعنی کوین دیبروینه در هر چهار مسابقه تا به اینجای کار تعویض شده است؛ این در حالی است که او در ۱۳ بازی قبلی خود در جام جهانی همیشه تا پایان در زمین حضور داشت. رودی گارسیا، طراح اصلی تیمش را در دیدار مقابل سنگال در همان دقیقه ۵۶ بیرون کشید، صحنهای که در آن جرمی دوکو نیز در شرایطی که شیاطین سرخ دو گل عقب بودند و با حذف زودهنگام روبرو میشدند، به طرز شگفتانگیزی تعویض شد.
در حالی که زمان به سرعت رو به پایان بود و بلژیک همچنان عقب بود، لوکاکو که در ابتدای نیمه دوم وارد زمین شده بود یکی از گلها را جبران کرد و بلافاصله پس از آن، یوری تیلمنز کاپیتان تیم گل تساوی را به ثمر رساند تا کار به وقتهای اضافه بکشد؛ این دو گل تنها ۱۵۹ ثانیه با یکدیگر فاصله داشتند. سپس در شرایطی که ضربات پنالتی در دسترس بود، تیلمنز با خونسردی تمام پنالتی سرنوشتساز و پیروزیبخش را در آخرین لحظات به گل تبدیل کرد. زمان این گل دقیقه ۱۲۴:۴۴ ثبت شد که دیرترین گل تاریخ مسابقات جام جهانی به شمار میرود.
در حالی که سنگالیها به شانس بد خود لعنت میفرستادند، بلژیک به اولین تیمی تبدیل شد که پس از عقب افتادن با دو یا چند گل در یک بازی حذفی صعود میکند؛ اتفاقی که آخرین بار در سال ۲۰۱۸ توسط خودِ آنها رقم خورده بود.
جدای از پیرمردهای طلایی، لاندرو تروسار نیز به یک مهره کلیدی و حیاتی در این مسابقات تبدیل شده است؛ او با احتساب پاس گلش برای گل تساویبخش تیلمنز، ۱۶ موقعیت گلزنی از جریان بازی خلق کرده است. این آمار از همین حالا دومین رکورد برتر در سه دوره اخیر جام جهانی است – که تنها پشت سر ۱۷ موقعیت لیونل مسی در سال ۲۰۲۲ قرار دارد – و یک رکورد جدید برای فوتبال بلژیک محسوب میشود، بنابراین یانکیها باید به شدت مراقب تهدیدهای او باشند.
سایه سنگین شیاطین سرخ بر سر یانکیها
پس از شکست دادن بلژیک با نتیجه ۳-۰ در جام جهانی ۱۹۳۰، ایالات متحده از آن زمان تاکنون در هر شش تقابل بعدی خود مقابل این تیم شکست خورده و به طور میانگین ۲.۵ گل در هر مسابقه دریافت کرده است. در آخرین دیدار آنها که در قالب یک بازی دوستانه بینالمللی در ماه مارس برگزار شد، یانکیها در خانه خود شکست سنگین ۵-۲ را متحمل شدند.
پیشبینی ابرکامپیوتر از برنده مسابقه
شبیهسازیهای ۲۵ هزارگانه ابرکامپیوتر اپتا قبل از این مسابقه، به ایالات متحده شانس ۳۷.۲ درصدی برای موفقیت در ۹۰ دقیقه قانونی بازی داده است. در همین حال، برای بلژیک شانس ۳۶.۵ درصدی برای پیروزی در وقتهای قانونی در نظر گرفته شده است؛ همچنین احتمال کشیده شدن بازی به وقتهای اضافه و پتانسیل ضربات پنالتی ۲۶.۳٪ برآورد شده است.