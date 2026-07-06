به گزارش ایلنا، با پایان چهار دیدار نخست مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، چهره چهار تیم نخست صعودکننده به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص شد. تیم‌های فرانسه، مراکش، نروژ و انگلیس با غلبه بر حریفان خود، جواز حضور در جمع هشت تیم برتر مسابقات را به دست آوردند.

در مرحله یک‌چهارم نهایی، فرانسه باید به مصاف مراکش برود و نروژ نیز در دیداری حساس برابر انگلیس قرار خواهد گرفت. تکلیف چهار سهمیه باقی‌مانده نیز پس از برگزاری دیدارهای پرتغال - اسپانیا، آمریکا - بلژیک، آرژانتین - مصر و سوئیس - کلمبیا مشخص خواهد شد.

مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب با دو مسابقه حساس ادامه پیدا می‌کند که می‌تواند چهره دو تیم دیگر حاضر در مرحله یک‌چهارم نهایی را مشخص کند.

برنامه بازی‌ امشب دوشنبه ۱۵ تیر

اسپانیا – پرتغال ۲۲:۳۰

ورزشگاه دالاس

برنامه بازی سه‌شنبه ۱۶ تیر

آمریکا – بلژیک ۰۳:۳۰

ورزشگاه سیاتل

آرژانتین _ مصر ۱۹:۳۰ ورزشگاه آتالانتا سوئیس _ کلمبیا ۲۳:۳۰ ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور

با پایان این دیدارها، پرونده جام جهانی ۲۰۲۶ در دور یک هشتم نهایی این دوره از مسابقات بسته خواهد شد.

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