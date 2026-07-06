شلاق بیرحمانه برزیلیها به آنچلوتی: «او در این فاجعه عریان شد!»
حذف زودهنگام تیم ملی برزیل از جام جهانی به دست نروژ، موجی از خشم و حملات بیسابقه رسانههای برزیلی را علیه کارلو آنچلوتی به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ضربهای به شدت دردناک، زودهنگام و مرگبار را متحمل شد. این ناکامی کاملاً آشکار و عیان است؛ چرا که امیدهای بسیار بزرگی برای فتح ستاره ششم وجود داشت، اما ارلینگ هالند با قدرت در مسیر آنها ایستاد. مطبوعات برزیلی پس از به صدا درآمدن سوت پایان مسابقه، هیچ رحمی نسبت به این حذف زودهنگام نشان ندادند و واکنشها به سرعت برق و باد آغاز شد.
انتقاد تند از نیمکتنشینی اندریک و محو بودن وینی
یکی از اولین کسانی که لب به سخن گشود، رونالدو نازاریو بود. اسطوره فوتبال برزیل گفت: «اگر بخواهم صادق باشم، فکر میکنم این حذف از تصمیماتی آغاز شد که روی نیمکت گرفته شد. کارلو آنچلوتی یکی از بهترین سرمربیان تاریخ فوتبال است، اما امشب اشتباهات بسیار زیادی مرتکب شد. من هنوز درک نمیکنم که چرا ژائو پدرو بخشی از این لیست و اسکواد نبود. او فصل فوقالعادهای را پشت سر گذاشته، در فرم بسیار خوبی قرار دارد؛ برزیل به مهاجمی نیاز داشت که بتواند چیز متفاوتی را در خط حمله ارائه دهد. سپس به اندریک نگاه میکنید؛ هر بار که او در این تورنمنت وارد زمین شد، با خود انرژی، پرخاشگری مثبت و پیشبینیناپذیری به همراه آورد. با این حال، او بیشتر زمان جام جهانی را روی نیمکت نشست. من این موضوع را نمیفهمم.»
رونالدو همچنین روی یکی از ستارههای بزرگ تیم زوم کرد و افزود: «وینیسیوس جونیور نیز باید مسئولیت این شکست را بپذیرد. همه ما میدانیم که او چقدر بااستعداد است، اما این جام جهانی اصلاً تورنمنت خوبی برای او نبود. او هرگز شبیه به آن بازیکنی نبود که دیدهایم در فوتبال باشگاهی پادشاهی و هژمونی میکند. وقتی برزیل به بزرگترین ستارههایش نیاز داشت، آنها هرگز نتوانستند خود را در تورنمنت دیکته کنند. بیایید واضح بگوییم، نروژ شایسته این پیروزی بود. آنها سازمانیافته و منضبط بودند و هالند مجازات سنگینی برای هر اشتباه ما در نظر گرفت. اما برزیل با گرفتن تصمیمات ضعیف قبل از شروع مسابقه، به نروژ کمک کرد. در این سطح، یک یا دو اشتباه میتواند به قیمت پایان جام جهانی شما تمام شود. امشب اشتباهات بسیار زیادی وجود داشت.»
همچنین فلیپه ملو در گفتگو با شبکه اسپورت تیوی اظهار داشت: «من درک میکنم که سرمربی عقاید و تفکرات خاص خودش را دارد، اما اگر من بودم نیمار را از ابتدا در ترکیب اصلی میگذاشتم. نیمار میتوانست اولین پنالتی را به گل تبدیل کند و در آن صورت روند و داستان بازی کاملاً متفاوت میشد.»
تکرار کابوس ۱۹۹۰ و طلسم ابدی برابر اروپاییها
مطبوعات و رسانههای ورزشی برزیل با لحنی بسیار تند و قاطع به این موضوع پرداختند؛ «گلوبو اسپورته» به عنوان رسانه اصلی ورزشی این غول آمریکای جنوبی، سرخط خبر حذف را «پایان راه» نامید و برجسته کرد که برزیل بدترین جام جهانی خود را از سال ۱۹۹۰ تا به امروز رقم زده است. این رسانه همچنین حذفهای قبلی را مرور کرد و یادآور شد که این ششمین بار است که برزیلیها پس از شکست در مقابل یک تیم اروپایی، چمدانهای خود را به مقصد خانه میبندند.
این رسانه در مقالهای دیگر و در بخش نمرات انفرادی و مرسوم خود، به شدت از سطح بازی چند بازیکن مشهور و بزرگ تیم انتقاد کرد. آنها درباره وینیسیوس جونیور نوشتند: «اگرچه او مرتکب اشتباهاتی شد، اما لحظات خوبی هم داشت... با این حال او نتوانست مثل دفعات قبلی در این جام جهانی تفاوتها را رقم بزند.» در این میان، عملکرد اندریک یکی از بدترین نمرات را دریافت کرد: «او یک پاس بینقص از وینی جونیور دریافت کرد و در حالی که با دروازهبان تک به تک و تنها بود، ضربه آخر را بسیار بد و ضعیف زد.» در نهایت، کارلتو نیز از ترکش انتقادات بینصیب نماند: «کمبود گزینههای هجومی در تیم کاملاً مشهود بود. این موضوع باعث شد که تیم در دقایق پایانی مسابقه بیشتر در معرض خطر و آسیب قرار بگیرد و آنها نتوانستند از حذف شدن فرار کنند».
در میان دیگر سرخطها، روزنامه «فولیا د دسان پائولو» با تیتر «برزیل سقوط کرد و رویای ششمین قهرمانی به پایان رسید» به استقبال این وداع رفت. نشریه «پلاکار» نیز با تیتر «برزیل بار دیگر شکست خورد» بسیار تند و خشن ظاهر شد. در همین حال، شبکه ایاسپیان برزیل زاویه دید خود را تغییر داد و تیتر زد: «برزیل ویرانی خود توسط هالند در ۱۰ دقیقه را تماشا کرد.»
بخش زیادی از توجهات رسانهها روی پنالتی از دست رفته برونو گیمارش در همان دقایق ابتدایی مسابقه متمرکز بود. نشریه پلاکار برجسته کرد که او در تمام طول دوران حرفهای خود تنها چهار بار پشت ضربه پنالتی ایستاده است و روزنامه فولیا دسان پائولو نیز خاطرنشان کرد که گیمارش اولین بازیکن برزیلی است که از سال ۱۹۸۶ به این سو، یک ضربه پنالتی را در جریان مسابقات جام جهانی از دست میدهد.
وقتی هالند برزیل را به گریه انداخت
در فضای رسانههای بینالمللی نیز، نشریه معتبر «اکیپ» فرانسه بسیار قاطع و با تاکید نوشت: «هالند برزیل را به گریه انداخت» و به تمجید از نمایش ماندگار و تاریخی مهاجم نروژی و اشکهای چندین فوتبالیست برزیلی پس از به صدا درآمدن سوت پایان بازی پرداخت.
شبکه بیبیسی که معمولاً در تیترهای خود خویشتنداری بیشتری به خرج میدهد، در عنوان اصلی خود به سادگی نوشت: «هالند دو گل به ثمر رساند و نروژ برزیل را حذف کرد.» با این حال، آنها در گزارش تفصیلی مسابقه، روی اشتباه بزرگ گیمارش و نمایش نه چندان دلچسب هالند تا پیش از به ثمر رساندن گلهایش تاکید کردند.
از ایتالیا نیز روزنامه «گازتا دلو اسپورت» تیتر بسیار جالب و هیجانانگیزی را برای بزرگتر جلوه دادن عظمت و ابهت این غول نروژی انتخاب کرد و نوشت: «هالند بزرگتر از برزیل است!»