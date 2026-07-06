ساعت بازی پرتغال و اسپانیا در یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب با برگزاری یکی از حساس‌ترین مسابقات این دوره ادامه پیدا می‌کند؛ جایی که تیم‌های ملی پرتغال و اسپانیا در نبردی تمام‌عیار برای صعود به جمع هشت تیم برتر جهان روبه‌روی هم قرار می‌گیرند.

پرتغال برای رسیدن به این مرحله مسیر دشواری را پشت سر گذاشت. شاگردان روبرتو مارتینس در مرحله قبل مقابل کرواسی تا آستانه حذف پیش رفتند، اما با گل دقایق پایانی موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک پیروز شوند و حضور خود در یک‌هشتم نهایی را قطعی کنند.

با وجود این پیروزی، عملکرد پرتغال بار دیگر برخی ضعف‌های این تیم را آشکار کرد؛ موضوعی که حالا برابر اسپانیای آماده می‌تواند به چالشی جدی برای یاران کریستیانو رونالدو تبدیل شود.

رونالدو که آخرین حضورش در جام جهانی را تجربه می‌کند، امیدوار است رؤیای قهرمانی‌اش همچنان زنده بماند، اما برای ادامه مسیر باید از سد تیمی عبور کند که بسیاری آن را آماده‌ترین تیم حاضر در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ می‌دانند. این دیدار می‌تواند سرنوشت یکی از مدعیان اصلی قهرمانی را خیلی زود مشخص کند.

برنامه این دیدار:

پرتغال _ اسپانیا

زمان: دوشنبه ۱۵ تیر، ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران

مرحله: یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶

انتهای پیام/