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پدر هالند شایعات پیوستن به رئال را داغ‌تر کرد

پدر هالند شایعات پیوستن به رئال را داغ‌تر کرد
کد خبر : 1809287
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آلفی هالند، پدر ارلینگ هالند، با وجود تأکید بر رضایت پسرش از حضور در منچسترسیتی، اعلام کرد بازی کردن در رئال مادرید آرزوی هر فوتبالیستی است و احتمال حضور او در فوتبال اسپانیا را رد نکرد.

به گزارش ایلنا،  آلفی هالند، پدر ارلینگ هالند، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره آینده ستاره نروژی منچسترسیتی را افزایش داد و در گفت‌وگویی تأکید کرد که بازی برای رئال مادرید، رؤیای هر بازیکنی است.

او در گفت‌وگو با دازن اظهار داشت: «نمی‌خواهم درباره باشگاه‌های دیگر صحبت کنم. ارلینگ در منچسترسیتی خوشحال است و قرارداد بلندمدتی با این باشگاه دارد، اما هر فوتبالیستی دوست دارد روزی پیراهن رئال مادرید را بر تن کند.»

اظهارات پدر هالند در حالی مطرح شده که پیش‌تر انریکه ریکلمه، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید، مدعی شده بود در صورت پیروزی، زمینه جذب این مهاجم نروژی را فراهم خواهد کرد؛ هرچند اطرافیان هالند آن زمان هرگونه توافق یا تعهدی در این خصوص را رد کردند.

آلفی هالند درباره احتمال حضور پسرش در فوتبال اسپانیا نیز گفت: «شاید، شاید. در فوتبال همیشه فرصت‌های جدیدی به وجود می‌آید. اسپانیا باشگاه‌های بزرگ و فوق‌العاده‌ای دارد و هیچ‌وقت نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، اما در حال حاضر ارلینگ در انگلیس حضور دارد و از شرایطش راضی است.»

ارلینگ هالند قرارداد بلندمدتی با منچسترسیتی دارد و نزدیکان او بارها تأکید کرده‌اند که این مهاجم از حضور در جمع شاگردان پپ گواردیولا رضایت کامل دارد، اما اظهارات اخیر پدرش نشان می‌دهد احتمال انتقال به رئال مادرید در سال‌های آینده همچنان منتفی نیست.

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