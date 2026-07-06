اعتراض تند بلژیک به بخشش محرومیت بالوگان

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال بلژیک با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نسبت به تصمیم فیفا برای بخشش محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، اعتراض کرد و این اقدام را برخلاف مقررات انضباطی جام جهانی ۲۰۲۶ دانست.

در این بیانیه آمده است: «از تصمیم فیفا برای مجاز دانستن حضور بالوگان مقابل بلژیک، با وجود محرومیت قبلی او، شگفت‌زده شده‌ایم. فیفا این تصمیم را با استناد به ماده ۲۷ آیین‌نامه انضباطی توجیه کرده است، اما ماده ۶۶.۴ همین آیین‌نامه به‌صراحت تأکید می‌کند هر بازیکنی که کارت قرمز دریافت کند، به‌طور خودکار از مسابقه بعدی محروم خواهد بود؛ قانونی که تاکنون درباره همه اخراج‌های این جام اجرا شده است.»

فدراسیون بلژیک همچنین اعلام کرد: «برای دفاع از حقوق تمامی تیم‌های حاضر در جام جهانی و حفظ اصول بازی جوانمردانه، تمام گزینه‌های حقوقی برای پیگیری این پرونده را بررسی خواهیم کرد.»

رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، نیز در نشست خبری پیش از دیدار با آمریکا با انتقاد از این تصمیم گفت: «نمی‌دانستم پنجم جولای تبدیل به روز اول آوریل شده است! ما از سلامت و یکپارچگی فوتبال دفاع می‌کنیم و معتقدیم این نخستین بار در تاریخ جام جهانی است که چنین تصمیمی گرفته می‌شود.»

تیبو کورتوا، دروازه‌بان بلژیک، نیز اظهار داشت: «برای ما به‌عنوان بازیکن، این تصمیم تغییری در هدفمان ایجاد نمی‌کند و تمرکزمان روی پیروزی است، اما اینکه تنها یک روز مانده به مسابقه چنین تصمیمی اعلام شد، واقعاً غافلگیرکننده بود. اگر زودتر اطلاع‌رسانی می‌شد، از نظر ذهنی آمادگی بیشتری داشتیم. البته آمریکا فقط بالوگان را ندارد و بازیکنان باکیفیت دیگری هم در اختیار دارد.»

همزمان برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از اعلام این تصمیم از فیفا بابت «اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ» تشکر کرده و گزارش‌هایی نیز درباره نقش فشارهای سیاسی در تغییر رأی اولیه منتشر شده است؛ ادعاهایی که تاکنون از سوی فیفا به‌صورت رسمی تأیید نشده‌اند.

فدراسیون بلژیک در پایان بیانیه خود تأکید کرد تصمیم اخیر با ماده ۱۰.۵ مقررات جام جهانی ۲۰۲۶ نیز در تضاد است؛ ماده‌ای که محرومیت خودکار بازیکنان اخراج‌شده از مسابقه بعدی را الزامی می‌داند و پیش‌تر نیز در بخشنامه‌های رسمی فیفا به تمامی تیم‌های حاضر در رقابت‌ها ابلاغ شده بود.

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