سولباکن: پارو میزنیم و جلو میرویم
سرمربی تیم ملی نروژ پس از پیروزی تاریخی مقابل برزیل و صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با تمجید از روحیه تیمی شاگردانش تأکید کرد جشن معروف پاروزنی بازیکنان، نماد اتحاد و همدلی فوتبال نروژ است.
به گزارش ایلنا، استهاله سولباکن، سرمربی تیم ملی نروژ، پس از برتری ۲ بر یک شاگردانش مقابل برزیل، از فرهنگ حاکم بر تیمش تمجید کرد و گفت: «این گروه فوقالعاده است. بازیکنان عاشق کنار هم بودن هستند، در تمرینات با تمام توان کار میکنند، از یکدیگر حمایت میکنند و همیشه پشت هم هستند. ما فرهنگ بسیار قدرتمندی ساختهایم و به همه اجازه میدهیم خودشان باشند و آزادانه نظرشان را بیان کنند. این موضوع بخش مهمی از هویت تیم ماست؛ چه زمانی که شرایط خوب است و چه زمانی که با سختی روبهرو میشویم.»
او با اشاره به درخشش ارلینگ هالند که با دو گل خود نقش اصلی را در حذف برزیل ایفا کرد، تأکید کرد موفقیت نروژ حاصل تلاش تمام اعضای تیم بوده است.
سولباکن درباره جشن معروف پاروزنی بازیکنان و هواداران نروژ نیز گفت: «فکر میکنم امروز تمام مردم نروژ در حال پارو زدن هستند. نه فقط کسانی که اینجا حضور دارند، بلکه مردم اسلو و همه شهرهای کوچک و بزرگ کشور هم در حال جشن گرفتن هستند. ما هم در جام جهانی پارو میزنیم و به مسیرمان ادامه میدهیم.»
سرمربی نروژ ادامه داد: «پاروزنی برای ما نماد اتحاد است؛ اینکه همه در یک مسیر و کنار هم حرکت میکنیم. این روزها برای فوتبال نروژ فوقالعاده است و هواداران تابستانی رؤیایی را تجربه میکنند. شاید این روزها هوادار بودن حتی از مربی بودن هم لذتبخشتر باشد.»
سولباکن درباره برنامه تاکتیکی تیمش مقابل برزیل نیز اظهار داشت: «هدف ما این بود که تا حد امکان مالکیت توپ را حفظ کنیم. برخی بازیکنان برزیل زمانی که مجبور میشوند مدت زیادی بدون توپ بدوند، احساس راحتی ندارند. آنها بازیکنان بزرگی هستند، اما شاید علاقهای به دنبال کردن توپ نداشته باشند.»
وی در پاسخ به این سؤال که ترجیح میدهد در مرحله بعد با انگلیس روبهرو شود یا مکزیک، گفت: «هیچ تفاوتی برای من ندارد. اگر مکزیک حریف ما باشد، با مکزیک بازی میکنیم و اگر انگلیس باشد، مقابل انگلیس قرار خواهیم گرفت.»
سرمربی نروژ در پایان خاطرنشان کرد: «امروز در بخش زیادی از مسابقه، مقابل یکی از قدرتمندترین تیمهای جهان، نزدیک به بهترین نسخه خودمان بازی کردیم. قبل از مسابقه هم گفته بودم برای شکست دادن برزیل باید در بالاترین سطح ممکن ظاهر شویم و فکر میکنم امروز واقعاً به آن سطح نزدیک بودیم.»