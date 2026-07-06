آشورماتوف: با این نتایج، لایق آن استقبال نبودیم
رستم آشورماتوف، مدافع تیم ملی ازبکستان، با وجود استقبال باشکوه از کاروان این تیم پس از بازگشت از جام جهانی ۲۰۲۶، تأکید کرد بازیکنان از عملکرد خود رضایت نداشتند و معتقدند نتایج به دست آمده شایسته چنین مراسمی نبود.
به گزارش ایلنا، رستم آشورماتوف، مدافع تیم ملی ازبکستان، در گفتوگو با رسانههای کشورش از احساس بازیکنان پس از بازگشت از جام جهانی ۲۰۲۶ سخن گفت و تأکید کرد استقبال گسترده از این تیم، با وجود نتایج ضعیف، برای آنها قابل هضم نبود.
او گفت: «ما از مرحله گروهی صعود نکردیم و حتی یک پیروزی هم به دست نیاوردیم، اما مراسم استقبال بسیار بزرگی برای ما برگزار شد. نه فقط من، بلکه سایر بازیکنان هم احساس راحتی نداشتند و از خودمان میپرسیدیم چرا تا این اندازه از ما تجلیل میشود.»
آشورماتوف با اشاره به اینکه حضور در جام جهانی برای فوتبال ازبکستان یک اتفاق تاریخی بود، افزود: «رسیدن به جام جهانی و حضور در این رقابتها اتفاق مهمی بود، اما خودمان انتظار داشتیم نتایج بهتری بگیریم و نمیتوانستیم با این شرایط از چنین استقبالی خوشحال باشیم.»
مدافع ازبکستان در ارزیابی عملکرد تیمش نیز بسیار صریح صحبت کرد و گفت: «اگر بخواهم به عملکرد تیم نمره بدهم، بیشتر از ۲ یا ۳ از ۱۰ نمیدهم. ما ۱۱ گل دریافت کردیم و این آمار بسیار بدی است. واقعاً نمیدانم به چه دلیلی باید نمره بالاتری بدهیم.»
او همچنین از حمایت هواداران کشورش قدردانی کرد و اظهار داشت: «ما رؤیای میلیونها نفر را با صعود به جام جهانی محقق کردیم و حتی بعد از شکستها هم مردم از ما حمایت کردند، اما این حمایت باعث نشد تلخی نتایج برای ما کمتر شود. در نهایت ما شکست خوردیم و از عملکردمان راضی نیستیم.»
آشورماتوف در پایان تأکید کرد حالا که ازبکستان برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه کرده، سطح انتظارات از تیم ملی این کشور تغییر کرده و از این پس هواداران تنها به حضور در این رقابتها راضی نخواهند بود و انتظار کسب امتیاز، پیروزی و نتایج بهتر را دارند.