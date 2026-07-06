آمریکا در آستانه میزبانی کوپا آمهریکا ۲۰۲۸
گزارشها از نزدیک شدن ایالات متحده به میزبانی کوپا آمهریکا ۲۰۲۸ حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، در حالی که هنوز میزبان کوپا آمهریکا ۲۰۲۸ بهصورت رسمی معرفی نشده، گزارشها نشان میدهد ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری به میزبانی این رقابتها نزدیک شده است.
بر اساس گزارش مارکا، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب دیدگاه مثبتی نسبت به برگزاری دوباره این تورنمنت در آمریکا دارند؛ تصمیمی که بیش از هر چیز به ظرفیت بالای زیرساختها، توان اقتصادی و استقبال گسترده هواداران بازمیگردد.
اگرچه بر اساس چرخه میزبانی، اکوادور گزینه اصلی محسوب میشود، اما مشکلات زیرساختی و شرایط داخلی این کشور باعث شده شانس میزبانی آن کاهش یابد. آرژانتین نیز به دلیل مشکلات اقتصادی و بیثباتی مالی، گزینه مطلوبی تلقی نمیشود و کلمبیا و شیلی نیز شرایط مشابهی دارند. از سوی دیگر، برزیل با وجود برخورداری از امکانات مناسب، به دلیل میزبانی دورههای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱، گزینه مورد نظر مدیران کونمبول نیست.
در صورت نهایی شدن میزبانی آمریکا، مسابقات با همان فرمت دورههای اخیر برگزار خواهد شد؛ یعنی حضور ۱۰ تیم عضو کونمبول و شش تیم دعوتشده از کونکاکاف. همچنین احتمال دعوت از تیمهایی خارج از قاره، مانند قطر یا عربستان سعودی، همچنان مطرح است.
همزمان، مدیران کونمبول در حال بررسی تغییرات مهمی در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۳۰ هستند. با افزایش سهمیه صعود تیمهای آمریکای جنوبی به جام جهانی، اعتقاد بر این است که فرمت فعلی جذابیت خود را از دست داده و رقابت برای کسب سهمیه تا حد زیادی کاهش یافته است.
بر همین اساس، قرار است در نشست آینده کمیته اجرایی کونمبول، طرحی جدید با هماهنگی فیفا بررسی شود؛ طرحی که علاوه بر تعیین تیمهای صعودکننده به جام جهانی، قهرمان مسابقات انتخابی را نیز معرفی خواهد کرد؛ ایدهای که شباهت زیادی به ساختار لیگ ملتهای اروپا دارد.
این پیشنهادها هنوز در مرحله بررسی قرار دارند، اما در صورت تصویب، فوتبال آمریکای جنوبی شاهد یکی از بزرگترین تغییرات ساختاری خود در سالهای اخیر خواهد بود.