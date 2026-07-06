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جام جهانی ۲۰۲۶؛

بلینگام بهترین بازیکن دیدار مکزیک و انگلیس شد

بلینگام بهترین بازیکن دیدار مکزیک و انگلیس شد
کد خبر : 1809271
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هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس، عنوان بهترین بازیکن دیدار با مکزیک را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس از ساعت 4:30 امروز (دوشنبه) در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 در ورزشگاه «آزتکا» به مصاف مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی رفت و با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

جود بلینگام پس از پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او زننده دو گل تیمش در دقایق 36 و 38 بود.

 

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