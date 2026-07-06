هالند در آغوش ملکه آینده نروژ؛ جشن سلطنتی پس از حذف برزیل
صعود تاریخی نروژ به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ فقط در زمین مسابقه جشن گرفته نشد؛ ارلینگ هالند پس از درخشش برابر برزیل، در رختکن تیم ملی کشورش با شاهزاده اینگرید الکساندرا، وارث آینده تاجوتخت نروژ، دیدار گرمی داشت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ با پیروزی ۲ بر یک مقابل برزیل، یکی از بزرگترین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد و برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها رسید. ستاره بیچونوچرای این شب، ارلینگ هالند بود؛ مهاجمی که با دو گل خود سلسائو را از جام کنار زد و نام نروژ را وارد یکی از مهمترین شبهای تاریخ فوتبال این کشور کرد.
اما پس از پایان بازی، صحنهای ویژه در رختکن نروژ توجه رسانهها را جلب کرد. شاهزاده اینگرید الکساندرا، دختر بزرگ ولیعهد نروژ و چهرهای که در آینده میتواند ملکه این کشور شود، به همراه برادرش شاهزاده سوِر مگنوس به رختکن رفت تا صعود تاریخی تیم ملی را به بازیکنان تبریک بگوید.
در جریان این دیدار، هالند که هنوز در فضای احساسی جشن پیروزی قرار داشت، با شاهزاده نروژ خوشوبش گرمی داشت و در قابهایی که از این لحظه منتشر شد، شادی و هیجان بازیکنان نروژ از این صعود تاریخی کاملاً مشخص بود. حضور خانواده سلطنتی در رختکن، به این پیروزی رنگ و بویی ملیتر داد؛ بردی که فراتر از فوتبال، به لحظهای غرورآفرین برای مردم نروژ تبدیل شده است.
شاهزاده اینگرید الکساندرا به نمایندگی از خانواده سلطنتی نروژ در این دیدار حضور داشت تا پیام تبریک رسمی و حمایت خود را به بازیکنان منتقل کند. رسانهها از او به عنوان یکی از چهرههای خوشیمن نروژ در این جام یاد کردهاند؛ چرا که حضورش با یکی از تاریخیترین بردهای فوتبال این کشور همراه شد.
هالند پس از مسابقه، درباره درخشش خود و گلهایی که نروژ را به یکچهارم نهایی رساند، گفت: «وقتی فرصتی به من داده شود، معمولاً آن را به گل تبدیل میکنم. این یک هدیه از طرف خداست که توپها به خوبی به سمت دروازه میروند.»
ستاره نروژی همچنین ابراز امیدواری کرد موفقیت این نسل بتواند الهامبخش کودکان و نوجوانان کشورش باشد. او تأکید کرد که آرزو دارد نسلهای بعدی فوتبال نروژ با افتخار بیشتری پیراهن تیم ملی را بپوشند و حضور در چنین مسابقاتی را یک رؤیای دستنیافتنی ندانند.
نروژ اکنون باید خود را برای مرحله یکچهارم نهایی آماده کند؛ جایی که در میامی به مصاف برنده دیدار مکزیک و انگلیس خواهد رفت. تیمی که تا همین چند روز پیش کمتر کسی آن را در جمع هشت تیم برتر جهان تصور میکرد، حالا با هالندی آماده، روحیهای تاریخی و حمایتی ملی، به یکی از خطرناکترین تیمهای باقیمانده در جام جهانی تبدیل شده است.