به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ با برتری ۲ بر یک مقابل برزیل، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد و برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها رسید. شاگردان استاله سولباکن با نمایشی منظم، جسورانه و حساب‌شده، سلسائو را از جام کنار زدند و حالا خود را در جمع هشت تیم برتر جهان می‌بینند.

پاتریک برگ، هافبک تیم ملی نروژ، پس از این پیروزی بزرگ از روحیه بالای تیمش صحبت کرد و گفت: «ما به تیم خود ایمان داریم. گروهی بسیار متحد هستیم و از بازی کردن کنار یکدیگر لذت می‌بریم. حالا دیگر از هیچ تیمی نمی‌ترسیم. می‌دانستیم برزیل تیم فوق‌العاده‌ای است، حتی اگر امروز شکست خورد.»

برگ با وجود شادی بزرگ نروژی‌ها، با احترام زیادی درباره برزیل صحبت کرد و تأکید داشت که پیروزی برابر این تیم برای او معنایی فراتر از یک برد معمولی دارد. او گفت: «ما همچنان برزیل را یک تیم بزرگ می‌دانیم و به تاریخچه آن احترام زیادی می‌گذاریم. برزیل بهترین کشور فوتبالی جهان است و بازی کردن مقابل آنها برای من افتخار بود. از کودکی رؤیای چنین لحظه‌ای را داشتم.»

نروژ در این مسابقه با دو گل ارلینگ هالند از برزیل پیش افتاد و اگرچه نیمار در دقایق پایانی از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما سلسائو نتوانست بازی را به تساوی بکشاند. این نتیجه، بهترین عملکرد تاریخ نروژ در جام‌های جهانی را رقم زد؛ تیمی که پیش از این هرگز به مرحله یک‌چهارم نهایی نرسیده بود.

برگ در ادامه درباره اجرای برنامه تیمش برابر برزیل گفت: «روز فوق‌العاده‌ای داشتیم و برنامه‌مان را به بهترین شکل اجرا کردیم. نروژ در دو سال اخیر تیم بسیار قدرتمندی بوده و بازی کردن مقابل ما دشوار است. من به برزیل احترام می‌گذارم و نمی‌خواهم درباره آنها بد صحبت کنم، چون آنها هم تمام تلاش خود را کردند.»

هافبک نروژ این پیروزی را تحقق یک رؤیای بزرگ دانست و افزود: «این مهم‌ترین چیز برای ما بود و بردن برزیل این لحظه را بزرگ‌تر می‌کند. برزیل بزرگ‌ترین کشور در فوتبال است و پیروزی برابر آنها و صعود به مرحله بعد، واقعاً رؤیایی بود که به حقیقت تبدیل شد. ما بسیار افتخار می‌کنیم.»

نروژ اکنون باید در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار مکزیک و انگلیس برود. دیداری که روز شنبه ساعت ۱۸ به وقت محلی برگزار خواهد شد و نروژی‌ها پس از حذف برزیل، با روحیه‌ای کاملاً متفاوت وارد آن می‌شوند.

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