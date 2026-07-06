آزمایشهای نهایی اسکالونی برای نبرد با مصر؛ آرژانتین با چند تغییر احتمالی
لیونل اسکالونی در آستانه دیدار حساس آرژانتین برابر مصر در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، آخرین آزمونهای تاکتیکی خود را برای انتخاب ترکیب اصلی انجام میدهد؛ دیداری که قهرمان جهان در آن به دنبال عبور از یک حریف سرسخت آفریقایی است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین پس از ترک میامی راهی آتلانتا شده و در آخرین تمرین خود پیش از دیدار با مصر، پشت درهای بسته برنامههای مختلفی را مرور کرده است. اسکالونی قصد ندارد نسبت به تیمی که در مرحله قبلی با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کیپورد گذشت، تغییرات گستردهای ایجاد کند، اما احتمال دو یا سه تغییر در ترکیب اصلی آلبیسلسته وجود دارد.
شرایط آبوهوایی گرم و مرطوب فلوریدا در روزهای اخیر یکی از موضوعات مهم اردوی آرژانتین بوده و کادر فنی تلاش کرده در تمرینات بسته، هم از نظر بدنی و هم از نظر تاکتیکی تیم را برای بازی برابر مصر آماده کند. اسکالونی به این جمعبندی رسیده که پرس تیمش در برخی دقایق به اندازه کافی مؤثر نبوده و نیاز به اصلاح دارد.
یکی از نگرانیهای اصلی سرمربی آرژانتین، وابستگی بیش از حد تیم به درخشش لیونل مسی است. آرژانتین اگرچه همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشود، اما در بازیهای اخیر گاهی در تغییر ریتم، سرعت دادن به حملات و خلق موقعیت بدون دخالت مستقیم مسی دچار مشکل شده است. همین مسئله باعث شده اسکالونی به دنبال ایجاد تعادل بیشتر در خط میانی باشد.
در این میان، لیاندرو پاردس یکی از گزینههای جدی برای حضور در ترکیب اصلی است. او در دیدار قبلی عملکرد قابل قبولی داشت و میتواند با تجربه، قدرت حفظ توپ و توانایی بازیسازی از عقب، به خط میانی آرژانتین ثبات بیشتری بدهد. حضور او ممکن است باعث شود آرژانتین با ساختاری نزدیکتر به ترکیبهای موفق گذشته خود وارد زمین شود.
یکی از گزینههای احتمالی برای تغییر، خروج تیاگو آلمادا از ترکیب اصلی است؛ بازیکنی که میتواند در فاز هجومی به تیم کمک کند، اما اسکالونی ممکن است برای کنترل بهتر میانه میدان، به سراغ ترکیبی متعادلتر برود. در این صورت، پاردس میتواند کنار رودریگو دیپائول، انزو فرناندز و الکسیس مکآلیستر قرار بگیرد.
در خط حمله نیز رقابت مهمی میان لائوتارو مارتینز و خولیان آلوارز وجود دارد. لائوتارو در چهار بازی گذشته از ابتدا به میدان رفته، اما هنوز نتوانسته آنطور که انتظار میرفت در جریان تیمی آرژانتین اثرگذار باشد. از سوی دیگر، بازگشت خولیان آلوارز از مصدومیت، احتمال حضور او در ترکیب اصلی برابر مصر را افزایش داده است.
اسکالونی هنوز تصمیم نهایی خود را درباره مهاجم نوک نگرفته، اما با توجه به سبک بازی مصر و نیاز آرژانتین به تحرک بیشتر در خط حمله، حضور خولیان آلوارز از ابتدا دور از انتظار نیست. آلوارز میتواند با فشار روی مدافعان، فرارهای عمقی و همکاری نزدیک با مسی، گزینهای مناسب برای شکستن ساختار دفاعی مصر باشد.
در خط دفاعی نیز چند ابهام وجود دارد. فاکوندو مدینا در دیدارهای اخیر عملکرد خوبی داشته و در صورتی که نیکلاس تاگلیافیکو به آمادگی کامل نرسد، احتمالاً او در سمت چپ دفاع باقی خواهد ماند. در سمت راست، ناهول مولینا به دلیل خستگی و افت کیفیت در برخی بازیها تحت فشار قرار گرفته، اما وضعیت گونسالو مونتیل باعث شده احتمال ماندن مولینا در ترکیب اصلی همچنان بالا باشد.
با این شرایط، ترکیب احتمالی آرژانتین برابر مصر میتواند شامل امیلیانو مارتینز درون دروازه، ناهول مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز و یکی از میان مدینا یا تاگلیافیکو در خط دفاعی باشد. در میانه میدان نیز دیپائول، انزو فرناندز، مکآلیستر و یکی از میان پاردس یا آلمادا شانس حضور دارند و در خط حمله، مسی در کنار یکی از میان خولیان آلوارز یا لائوتارو مارتینز بازی خواهد کرد.
آرژانتین میداند دیدار با مصر میتواند پیچیدهتر از چیزی باشد که روی کاغذ به نظر میرسد. تیم آفریقایی با حضور محمد صلاح و عمر مرموش، توانایی ضربه زدن در انتقالهای سریع را دارد و همین موضوع باعث شده اسکالونی روی کنترل توپ، کاهش اشتباهات ساده و جلوگیری از ضدحملات مصر تأکید ویژهای داشته باشد.