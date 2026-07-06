سولباکن راز حذف برزیل را فاش کرد؛ نیمار یک ریسک بزرگ بود

به گزارش ایلنا، نروژ در یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام جهانی موفق شد با نتیجه ۲ بر یک برزیل را شکست دهد و برای نخستین بار در تاریخ خود به جمع هشت تیم برتر جهان برسد. در مسابقه‌ای که ارلینگ هالند با دو گل نقش اول نتیجه را بازی کرد، استاله سولباکن، سرمربی نروژ، پس از پایان بازی تأکید کرد پیروزی تیمش حاصل یک برنامه دقیق و صبورانه بوده است.

سولباکن در نشست خبری پس از مسابقه، درباره ورود نیمار به زمین و تغییر شرایط بازی گفت: «ما می‌دانستیم آنها یک عامل متفاوت دارند؛ بازیکنی که به دنبال توپ می‌رود، بااستعداد است و می‌تواند جریان مسابقه را تغییر دهد. نیمار برای ما نوعی ریسک بود. او و وینیسیوس جونیور از فعال‌ترین بازیکنان برزیل هستند و می‌توانند کارهای شگفت‌انگیزی انجام دهند.»

سرمربی نروژ البته تأکید کرد تیمش بیش از آنکه درگیر نام ستاره‌های برزیل شود، روی اصول خود تمرکز کرده بود: «وظیفه ما این بود که در موقعیت‌های ساده توپ را از دست ندهیم. این یک بازی شطرنجی بود.»

نروژ برخلاف تصور اولیه، صرفاً با دفاع و ضدحمله برزیل را شکست نداد. شاگردان سولباکن در بخش مهمی از مسابقه مالکیت توپ را در اختیار داشتند و با گردش دقیق توپ، اجازه ندادند برزیل ریتم دلخواه خود را پیدا کند. طبق آمار منتشرشده، نروژ ۵۵ درصد مالکیت توپ داشت و ۶۴۸ پاس رد و بدل کرد؛ در حالی که برزیل ۳۴۸ پاس ثبت کرد.

سولباکن درباره برنامه اصلی تیمش توضیح داد: «استراتژی ما از ابتدا حفظ مالکیت توپ بود. می‌خواستیم با پاس‌های تدریجی و بازی در کناره‌ها، برزیل را تحت فشار قرار دهیم. می‌دانستیم وقتی برزیل مالک توپ می‌شود، بسیار سریع عمل می‌کند و در ارسال‌ها هم کیفیت بالایی دارد.»

این مربی نروژی با اشاره به نیاز تیمش به صبر و حملات طولانی گفت: «برای داشتن یک بازی خوب، باید حملات طولانی می‌ساختیم و صبر می‌کردیم تا فضاهای مناسب پیدا شود. نمی‌توانستیم عجله کنیم، چون برزیل در انتقال توپ بسیار خطرناک است.»

در نیمه دوم، سولباکن دو تغییر مهم در کناره‌های زمین انجام داد؛ تغییراتی که به گفته خودش برای حفظ انرژی، افزایش فشار و استفاده بهتر از فضاها ضروری بود. او در این باره گفت: «بازیکنانی که در نیمه دوم وارد زمین شدند، اعتمادبه‌نفس بالایی داشتند. آنها می‌دانستند چه زمانی باید حمله کنند و چه زمانی باید صبر داشته باشند.»

نروژ در نهایت با دو گل ارلینگ هالند برزیل را شکست داد؛ هرچند نیمار در دقایق پایانی از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد. با این حال، گل دیرهنگام ستاره برزیلی برای جلوگیری از حذف سلسائو کافی نبود و نروژ توانست یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های تاریخ فوتبال خود را جشن بگیرد.

سولباکن در پایان، وقتی درباره حریف احتمالی نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی سؤال شد، حاضر نشد وارد پیش‌بینی شود و گفت: «این سؤالی است که پاسخ دادن به آن در حال حاضر غیرممکن است. باید منتظر بمانیم.»

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