حمایت احساسی همسر نیمار بعد از حذف برزیل

به گزارش ایلنا، شکست ۲ بر یک برزیل برابر نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، پایانی تلخ برای سلسائو و به‌خصوص نیمار رقم زد. ستاره برزیلی که احتمالاً آخرین حضورش در جام جهانی را تجربه می‌کرد، پس از پایان مسابقه به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت و تصویر اشک‌های او به یکی از قاب‌های ماندگار این حذف تبدیل شد.

در همین فضای احساسی، برونا بیانکاردی با انتشار پستی در اینستاگرام از نیمار حمایت کرد. او در پیام خود نوشت: «اسطوره‌ها تنها به خاطر آنچه به دست می‌آورند به یاد آورده نمی‌شوند؛ آن‌ها به خاطر کسانی که الهام‌بخش‌شان بوده‌اند، در یادها می‌مانند.»

این پیام کوتاه، واکنشی حمایتی به یکی از سخت‌ترین لحظات دوران ملی نیمار بود؛ بازیکنی که سال‌ها بار اصلی امیدهای تیم ملی برزیل را به دوش کشید، اما هرگز نتوانست با سلسائو به قهرمانی جام جهانی برسد. نیمار در این مسابقه در نیمه دوم وارد زمین شد و در دقایق پایانی از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌های برزیل را به ثمر رساند، اما این گل برای جلوگیری از حذف کافی نبود.

برونا در پیام خود بیش از آنکه به نتیجه مسابقه اشاره کند، روی جایگاه الهام‌بخش نیمار تأکید داشت؛ جایگاهی که فراتر از آمار، گل‌ها و جام‌ها تعریف می‌شود. نیمار با وجود همه انتقادها، مصدومیت‌ها و ناکامی‌ها، برای بخش بزرگی از هواداران برزیل و نسل جدید فوتبالیست‌ها چهره‌ای تأثیرگذار بوده است.

حمایت برونا در شرایطی منتشر شد که آینده نیمار در تیم ملی برزیل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حذف برابر نروژ می‌تواند پایان مسیر او با پیراهن سلسائو باشد؛ مسیری طولانی که با رکورد بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل همراه شد، اما بدون قهرمانی در جام جهانی به نقطه‌ای تلخ رسید.

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