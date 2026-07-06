به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی با شکست ۲ بر یک مقابل نروژ از دور رقابت‌ها کنار رفت؛ نتیجه‌ای که موجی از انتقادها را در فوتبال برزیل به همراه داشته است. در این میان، فیلیپه ملو، بازیکن سابق تیم ملی برزیل و کارشناس فعلی فوتبال، با لحنی تند به عملکرد کارلو آنچلوتی واکنش نشان داد.

ملو در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نقش سرمربی برزیل در این حذف گفت: «خیلی آسان است که فقط تقصیر را گردن مربی بیندازیم، اما او هم مسئول است. ما یکی از بزرگ‌ترین مربیان تاریخ را آوردیم و او باید به عنوان اولین مقصر شناخته شود.»

او در ادامه تأکید کرد که آنچلوتی نمی‌تواند از پاسخگویی درباره شکست برزیل فرار کند، چون برنامه فنی تیم زیر نظر او طراحی شده بود. ملو گفت: «او باید مسئولیت را بپذیرد، چون او برنامه دارد و همراه با کادر فنی‌اش باید پاسخگو باشد.»

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد فیلیپه ملو، نیمکت‌نشینی نیمار بود. ستاره برزیلی که در این جام با آمادگی کامل حضور نداشت، دیدار برابر نروژ را از ابتدا آغاز نکرد و در نیمه دوم وارد زمین شد. با این حال، ملو معتقد است برزیل باید از همان ابتدا با شماره ۱۰ خود به میدان می‌رفت.

ملو با اشاره به غیبت لوکاس پاکتا و انتخاب گابریل مارتینلی به عنوان جانشین او گفت: «من درک می‌کنم که مربی ایده‌ها و نظرهای خودش را دارد، اما باید کمی هم شرایط را درک کند. من نیمار را از ابتدا بازی می‌دادم.»

او در ادامه به پنالتی از دست‌رفته برونو گیمارایش در نیمه اول اشاره کرد و گفت حضور نیمار می‌توانست سرنوشت آن صحنه را تغییر دهد: «اگر نیمار از ابتدا در زمین بود، شاید آن پنالتی را گل می‌کرد و داستان بازی کاملاً متفاوت می‌شد.»

برزیل در نیمه نخست فرصت بزرگی برای پیش افتادن داشت، اما برونو گیمارایش ضربه پنالتی خود را از دست داد. در ادامه نروژ با دو گل ارلینگ هالند پیش افتاد و نیمار در دقایق پایانی از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما این گل برای جلوگیری از حذف سلسائو کافی نبود.

انتقاد فیلیپه ملو تنها متوجه یک تصمیم نبود؛ او معتقد است برزیل با وجود در اختیار داشتن بازیکنان بزرگ، در مهم‌ترین بازی جام برنامه لازم را نداشت و آنچلوتی باید سهم خود را از این شکست بپذیرد. به باور او، وقتی مربی‌ای با چنین سابقه و اعتباری هدایت تیم ملی برزیل را برعهده می‌گیرد، طبیعی است که در روزهای ناکامی نیز بیشترین فشار روی او باشد.

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