یونایتد عقبنشینی نکرد؛ انتقال ادرسون وارد مرحله پزشکی میشود
منچستریونایتد نگرانیها درباره انتقال ادرسون، هافبک برزیلی آتالانتا را رد کرده و قصد دارد پس از پایان کار برزیل در جام جهانی، این بازیکن را تحت معاینات پزشکی کامل قرار دهد تا انتقال ۳۹ میلیون پوندی او نهایی شود.
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر شایعاتی درباره احتمال توقف یا لغو انتقال ادرسون به منچستریونایتد مطرح شده بود، اما منابع نزدیک به باشگاه انگلیسی تأکید کردهاند که این معامله همچنان در مسیر نهایی شدن قرار دارد. یونایتد پیش از این با آتالانتا بر سر ساختار قرارداد به توافق رسیده و شرایط شخصی بازیکن نیز مورد تأیید طرفین قرار گرفته است.
هدف اولیه منچستریونایتد این بود که انتقال ادرسون در ماه ژوئیه نهایی شود، اما حضور دیرهنگام این هافبک در اردوی تیم ملی برزیل برای جام جهانی باعث شد روند انتقال او کمی به تعویق بیفتد. ادرسون پس از مصدومیت وسلی، مدافع رم، به فهرست برزیل اضافه شد و همین مسئله باعث شد یونایتد برای انجام تستهای پزشکی کامل منتظر پایان کار سلسائو بماند.
اکنون با حذف برزیل از جام جهانی پس از شکست ۲ بر یک برابر نروژ در مرحله یکهشتم نهایی، مسیر برای ادامه روند انتقال ادرسون باز شده است. این بازیکن که روز سهشنبه ۲۷ ساله میشود، پیشتر یک معاینه پزشکی اولیه را پشت سر گذاشته، اما باشگاه منچستریونایتد قصد دارد پیش از رسمی شدن قرارداد، آزمایشهای کاملتری روی او انجام دهد.
قرارداد مورد توافق میان منچستریونایتد و آتالانتا شامل ۳۵ میلیون پوند مبلغ ثابت و ۳.۸ میلیون پوند پاداشهای احتمالی است. این رقم در مجموع انتقال ادرسون را به حدود ۳۹ میلیون پوند میرساند؛ معاملهای که از نگاه مدیران یونایتد، بخشی از پروژه بازسازی خط میانی تیم برای فصل آینده محسوب میشود.
نیاز منچستریونایتد به تقویت میانه میدان پس از مصدومیت بلندمدت مانوئل اوگارته و جدایی کاسمیرو جدیتر شده است. این باشگاه در تابستان جاری به دنبال جذب چند هافبک بوده، اما در برخی رقابتها ناکام مانده است. یونایتد در مسیر جذب الیوت اندرسون و ماتئوس فرناندس از رقبایی مانند منچسترسیتی و تاتنهام عقب افتاده و همین موضوع باعث شده جستوجو برای گزینههای جدید ادامه پیدا کند.
در همین راستا، نام آندری سانتوس، هافبک برزیلی چلسی، نیز به فهرست گزینههای منچستریونایتد اضافه شده است. یونایتد شرایط این بازیکن را زیر نظر دارد و میداند که سانتوس ممکن است به دلیل قرار گرفتن پشت سر هافبکهایی مانند انزو فرناندز و موئیسس کایسدو، فرصت جدایی از چلسی را بررسی کند.
با این حال، علاقه منچستریونایتد به آندری سانتوس هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و طبق گزارشها، هیچ تماس رسمی با چلسی برقرار نشده است. باشگاه لندنی ارزش این هافبک را حدود ۵۰ میلیون پوند ارزیابی میکند؛ رقمی که بعید است یونایتد در شرایط فعلی حاضر به پرداخت آن باشد.
در چنین شرایطی، انتقال ادرسون همچنان اولویت اصلی منچستریونایتد در خط میانی به شمار میرود. این باشگاه با وجود شایعات اخیر، برنامهای برای عقبنشینی از معامله ندارد و حالا پس از حذف برزیل، مراحل پایانی انتقال میتواند با انجام تست پزشکی کامل آغاز شود.
اگر مشکل خاصی در معاینات پزشکی وجود نداشته باشد، ادرسون بهزودی میتواند نخستین خرید مهم منچستریونایتد برای بازسازی خط میانی باشد؛ خریدی که قرار است قدرت فیزیکی، دوندگی و تعادل بیشتری به تیم مایکل کریک بدهد.