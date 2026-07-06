توضیح آنچلوتی درباره پنالتی جنجالی برزیل؛ چرا وینیسیوس پشت توپ نرفت؟

به گزارش ایلنا، برزیل در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی با شکست ۲ بر یک برابر نروژ از دور رقابت‌ها کنار رفت؛ مسابقه‌ای که چند صحنه سرنوشت‌ساز داشت، اما پنالتی از دست‌رفته برونو گیمارایش در نیمه اول، یکی از مهم‌ترین لحظات آن بود. برزیل در شرایطی می‌توانست از نروژ پیش بیفتد که ضربه هافبک نیوکاسل به مرکز دروازه زده شد و اوریان نیلند، دروازه‌بان نروژ، آن را مهار کرد.

پس از مسابقه، یکی از سؤال‌های اصلی رسانه‌های برزیلی این بود که چرا وینیسیوس جونیور، ستاره رئال مادرید و یکی از چهره‌های اصلی خط حمله سلسائو، پشت این ضربه قرار نگرفت. آنچلوتی در پاسخ، توضیح داد که انتخاب پنالتی‌زن بر اساس بررسی‌های آماری کادر فنی انجام شده بود.

سرمربی برزیل گفت: «ما آمار یک ساله‌ای از بازیکنان خودمان و حریفان تهیه کرده بودیم. بهترین پنالتی‌زن ما نیمار است و بعد از او ایگور تیگو، رافینیا و سپس برونو گیمارایش قرار دارند.»

آنچلوتی در ادامه تأکید کرد که با توجه به نفرات حاضر در زمین در آن لحظه، برونو بهترین گزینه از نگاه کادر فنی بوده است: «ما برونو گیمارایش را انتخاب کردیم، چون فکر کردیم او بهترین گزینه‌ای است که در زمین حضور دارد.»

این تصمیم از آن جهت جنجالی شد که نیمار، پنالتی‌زن اول برزیل، بازی را از روی نیمکت آغاز کرده بود و در نیمه دوم وارد زمین شد. او در دقایق پایانی، پنالتی‌ای را که کاسمیرو گرفته بود به گل تبدیل کرد، اما آن گل برای جلوگیری از حذف برزیل کافی نبود.

ایگور تیگو، گزینه دوم از نگاه کادر فنی، به دلایل فنی در ترکیب حضور نداشت و رافینیا نیز به دلیل مصدومیتی که در بازی برابر هائیتی برایش پیش آمده بود، در دسترس نبود. به همین دلیل، نوبت به برونو گیمارایش رسید؛ انتخابی که در نهایت به یکی از حسرت‌های بزرگ برزیل در این جام تبدیل شد.

برونو فصل گذشته دو پنالتی خود را برای نیوکاسل به گل تبدیل کرده بود، اما پنالتی‌زن اول و ثابت تیم باشگاهی‌اش محسوب نمی‌شد. در مقابل، وینیسیوس جونیور در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ هفت بار برای رئال مادرید پشت ضربه پنالتی ایستاده بود که پنج ضربه را به گل تبدیل کرد و دو ضربه را از دست داد.

همین آمار باعث شد تصمیم آنچلوتی بیشتر مورد بحث قرار بگیرد. منتقدان معتقدند در مسابقه‌ای به آن اهمیت، بازیکنی مثل وینیسیوس با تجربه بیشتر در لحظات بزرگ می‌توانست گزینه مناسب‌تری باشد، اما سرمربی ایتالیایی برزیل تأکید دارد تصمیم بر اساس داده‌ها و ترتیب تعیین‌شده پیش از مسابقه گرفته شده بود.

پنالتی از دست‌رفته برونو گیمارایش، مسیر بازی را تغییر داد. برزیل فرصت پیش افتادن را از دست داد و در ادامه، نروژ با دو گل ارلینگ هالند ضربه نهایی را وارد کرد. نیمار در پایان یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما سلسائو دیگر فرصت بازگشت نداشت.

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