بازتاب تلخ حذف برزیل در رسانهها؛ از «کابوس هالند» تا پایان تراژیک رؤیای ششمین ستاره
حذف برزیل از جام جهانی ۲۰۲۶، موجی از خشم، ناامیدی و انتقاد را در رسانههای این کشور به همراه داشت؛ شکستی که با دو گل ارلینگ هالند رقم خورد و سلسائو را پس از ۳۶ سال دوباره در مرحله یکهشتم نهایی متوقف کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در یکی از تلخترین شبهای تاریخ اخیر خود، با شکست ۲ بر یک برابر نروژ از جام جهانی کنار رفت. تیمی که با ستارههای بزرگ و امید قهرمانی وارد مسابقات شده بود، برابر نروژی شکست خورد که با رهبری ارلینگ هالند، یکی از بزرگترین شگفتیهای این دوره را رقم زد.
این حذف برای فوتبال برزیل معنایی فراتر از یک شکست معمولی دارد. سلسائو از جام جهانی ۱۹۹۰ به بعد، هرگز پیش از مرحله یکچهارم نهایی از رقابتها کنار نرفته بود، اما این بار در همان مرحله یکهشتم نهایی متوقف شد؛ اتفاقی که رسانههای برزیلی آن را نشانهای از یک ناکامی عمیقتر در ساختار تیم ملی دانستهاند.
واکنشها در برزیل خیلی زود پس از سوت پایان آغاز شد. سایت «لنس» با اشاره به عملکرد منفعلانه تیم کارلو آنچلوتی نوشت: «برزیل منفعل، شاهد عبور هالند و حذف در مرحله یکهشتم نهایی بود.» این رسانه تأکید کرد که برزیل در لحظات کلیدی بازی نه توان مهار مهاجم نروژ را داشت و نه قدرت واکنش لازم برای بازگرداندن مسابقه را نشان داد.
رادیو «ایتاتیا» نیز روی فرصتسوزی بزرگ برزیل دست گذاشت و نوشت: «برزیل پنالتی را از دست داد و با هالند شکست خورد.» اشاره این رسانه به پنالتی از دسترفته برونو گیمارایش بود؛ صحنهای که میتوانست مسیر بازی را تغییر دهد، اما در نهایت به یکی از نمادهای ناکامی سلسائو تبدیل شد.
در همین حال، «زرو هورا» به تکرار ناکامیهای برزیل برابر تیمهای اروپایی اشاره کرد و نوشت: «برزیل با دو گل هالند حذف شد و سناریوی تکراری سالهای اخیر ادامه پیدا کرد.» این رسانه حذف برابر نروژ را ادامه مسیری دانست که در آن برزیل بارها مقابل حریفان اروپایی در مراحل حساس جام جهانی متوقف شده است.
سایت «اولا» نیز با تیتر تلخ «رویای برزیل به پایان رسید» نوشت که دو گل هالند باعث شد سلسائو خیلی زودتر از انتظار با جام جهانی خداحافظی کند. از نگاه این رسانه، برزیل با وجود داشتن نامهای بزرگ، در زمین مسابقه تیمی بیاثر، پراشتباه و فاقد واکنش مناسب برابر فشار نروژ بود.
روزنامه «استادو» هم با نگاهی تاریخی به این حذف پرداخت و نوشت: «برزیل بار دیگر برابر یک حریف اروپایی حذف شد و باید چهار سال دیگر برای ششمین قهرمانی جهان صبر کند.» این جمله، عمق ناامیدی در فوتبال برزیل را نشان میدهد؛ کشوری که از سال ۲۰۰۲ تاکنون منتظر بازگشت به قله جام جهانی مانده و حالا انتظارش حداقل چهار سال دیگر تمدید شده است.
«گلوبو اسپورت» نیز با عنوان «پایان راه» به ناکامی نیمار در رسیدن به جام جهانی اشاره کرد. ستاره برزیلی که احتمالاً آخرین حضورش در جام جهانی را تجربه میکرد، پس از پایان مسابقه اشک ریخت و تصویرش به یکی از نمادهای حذف تلخ سلسائو تبدیل شد. نیمار در چهار جام جهانی موفق نشد برزیل را به قهرمانی برساند و شکست برابر نروژ میتواند پایان غمانگیز مسیر ملی او باشد.
روزنامه «فولیا دو سائوپائولو» هم نوشت: «رویای قهرمانی در ایالات متحده به پایان رسید.» این رسانه تأکید کرد که برزیل با وجود انتظارات بالا، در مهمترین بازی خود نتوانست فوتبال درخور یک مدعی قهرمانی ارائه دهد و مقابل تیمی شکست خورد که از نظر انسجام، تمرکز و استفاده از فرصتها عملکرد بهتری داشت.
در بیشتر واکنشهای رسانهای، نام هالند به عنوان کابوس جدید فوتبال برزیل تکرار شده است. مهاجم نروژی با دو گل خود نهتنها نروژ را برای نخستین بار به مرحله یکچهارم نهایی رساند، بلکه یکی از سنگینترین حذفهای تاریخ معاصر برزیل را رقم زد. او حالا در حافظه هواداران سلسائو، کنار نامهایی قرار میگیرد که در لحظات تلخ جام جهانی به برزیل ضربه زدهاند.
این شکست همچنین فشارها را روی کارلو آنچلوتی و ساختار فنی تیم ملی برزیل افزایش داده است. رسانههای این کشور از انتخابهای تاکتیکی، آماده نبودن برخی ستارهها، نبود انسجام تیمی و ناتوانی در کنترل جریان بازی انتقاد کردهاند. برزیل در این مسابقه ستاره داشت، اما تیم نبود؛ و همین مسئله به یکی از محورهای اصلی تحلیلها تبدیل شده است.