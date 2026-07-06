تمجید ویژه تیری آنری از هالند و نروژ بعد از حذف برزیل
تیری آنری پس از حذف برزیل از جام جهانی ۲۰۲۶، از نمایش تیم ملی نروژ و درخشش ارلینگ هالند تمجید کرد و این پیروزی را نشانهای از برتری کار تیمی بر نامهای بزرگ دانست.
به گزارش ایلنا، نروژ در یکی از بزرگترین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با درخشش ارلینگ هالند از سد برزیل عبور کند و برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها برسد. ستاره نروژی با دو گل تعیینکننده، نقش اصلی را در حذف سلسائو ایفا کرد و بار دیگر نشان داد که در بزرگترین صحنههای فوتبال نیز میتواند تفاوتساز باشد.
تیری آنری، اسطوره فوتبال فرانسه، پس از این مسابقه در یک برنامه تلویزیونی از عملکرد نروژ و برنامه تاکتیکی استاله سولباکن تمجید کرد. او معتقد است نروژ در این بازی به برزیل و کارلو آنچلوتی نشان داد که در فوتبال، داشتن ستارههای بزرگ بهتنهایی کافی نیست و موفقیت واقعی از دل عملکرد تیمی بیرون میآید.
آنری گفت: «استاله سولباکن و نروژ به کارلو آنچلوتی و برزیل نشان دادند که موفقیت به نامهای بزرگ بستگی ندارد، بلکه به عملکرد تیمی مربوط میشود.»
او در ادامه با اشاره به برتری نروژ در جریان مسابقه افزود: «نروژ از برزیل بهتر بازی کرد و دفاع بهتری هم داشت. هیچکس انتظار نداشت نروژ به یکچهارم نهایی برسد، اما آنها موفق شدند. این فوقالعاده است.»
نمایش نروژ برابر برزیل فقط به گلهای هالند خلاصه نشد. این تیم با ساختاری منظم، دفاعی هوشمندانه و استفاده دقیق از لحظات کلیدی، توانست یکی از مدعیان اصلی قهرمانی را از جام کنار بزند. از نگاه آنری، همین موضوع ارزش پیروزی نروژ را بیشتر میکند؛ چون این تیم نه فقط با یک ستاره، بلکه با یک نمایش جمعی به موفقیت رسید.
هالند نیز پس از مسابقه درباره شرایط خود در این تورنمنت صحبت کرد و گفت که در جریان جام جهانی چند بار احساس کرده به اوج آمادگی رسیده، اما هر بار سطح تازهای از خودش نشان داده است.
مهاجم نروژ گفت: «در این تورنمنت چند بار به فرم ایدهآل خود رسیدم، اما هر بار یک اوج جدید دارم.»
او درباره قدرت گلزنیاش هم توضیح داد: «اگر یک یا دو فرصت داشته باشم، معمولاً آن را به گل تبدیل میکنم. واقعاً نمیدانم چه میکنم، اما باید متمرکز بمانم و وقتی فرصت پیش میآید، میدانم چه کاری باید انجام بدهم.»