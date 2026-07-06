پیام فدراسیون فوتبال برزیل پس از حذف تلخ

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ اخیر خود، با شکست ۲ بر یک برابر نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از دور رقابت‌ها کنار رفت. این نتیجه، نه فقط یک حذف دردناک برای هواداران سلسائو، بلکه بدترین عملکرد برزیل در جام جهانی طی ۳۶ سال گذشته محسوب می‌شود.

پس از پایان این مسابقه، فدراسیون فوتبال برزیل با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «تاریخ تیم ملی برزیل پر از افتخارات بزرگ است، اما همچنین شامل لحظاتی است که مسیر ما را تقویت می‌کند. امروز از جام جهانی خداحافظی می‌کنیم، اما مطمئن هستیم که بازخواهیم گشت و قوی‌تر خواهیم بود. از هواداران برزیلی سپاسگزاریم.»

این پیام در شرایطی منتشر شد که فضای فوتبال برزیل تحت تأثیر شوک حذف برابر نروژ قرار گرفته است. تیم کارلو آنچلوتی در مسابقه‌ای که در نیوجرسی برگزار شد، برابر نروژی شکست خورد که با درخشش ارلینگ هالند، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام را رقم زد و برای نخستین بار به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید.

برای برزیل، این حذف از نظر تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارد. سلسائو از جام جهانی ۱۹۹۰ به بعد، در هیچ دوره‌ای پیش از مرحله یک‌چهارم نهایی حذف نشده بود. آخرین بار برزیل در سال ۱۹۹۰ و در مرحله یک‌هشتم نهایی با شکست یک بر صفر مقابل آرژانتین از جام کنار رفت؛ شکستی که آن زمان نیز به عنوان یک ناکامی بزرگ در تاریخ فوتبال این کشور ثبت شد.

پس از آن، برزیل در جام جهانی ۱۹۹۴ قهرمان شد، در سال ۱۹۹۸ به فینال رسید، در سال ۲۰۰۲ دوباره قهرمانی جهان را به دست آورد و در دوره‌های بعدی نیز حداقل تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش رفت. این تیم در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ در یک‌چهارم نهایی متوقف شد و در سال ۲۰۱۴، به عنوان میزبان، تا نیمه‌نهایی پیش رفت؛ جایی که شکست تاریخی برابر آلمان را تجربه کرد.

اما حذف در جام جهانی ۲۰۲۶، سلسائو را به نقطه‌ای بازگرداند که از سال ۱۹۹۰ تجربه نکرده بود؛ خروج از جام پیش از رسیدن به جمع هشت تیم برتر. این اتفاق برای تیمی با پنج قهرمانی جهان، ستاره‌های پرشمار و هدایت یکی از پرافتخارترین مربیان فوتبال اروپا، ناکامی‌ای سنگین محسوب می‌شود.

ناکامی برابر نروژ، پرسش‌های زیادی را درباره آینده تیم ملی برزیل ایجاد کرده است. از وضعیت کارلو آنچلوتی گرفته تا آینده ستاره‌هایی مانند نیمار و نیاز به بازسازی ساختار فنی تیم، همه چیز در فوتبال برزیل وارد مرحله‌ای حساس شده است. سلسائو در این جام ستاره داشت، اما در لحظه‌های تعیین‌کننده نتوانست کیفیت فردی را به یک نمایش تیمی منسجم تبدیل کند.

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