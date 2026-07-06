کنایه هالند به برزیل پس از حذف تاریخی؛ «ببین چی شد!»
ارلینگ هالند پس از درخشش مقابل برزیل و حذف سلسائو از جام جهانی ۲۰۲۶، با انتشار پستی کنایهآمیز در شبکههای اجتماعی، واکنش جالبی به پیروزی تاریخی نروژ نشان داد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ در یکی از بزرگترین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد برزیل را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و به مرحله یکچهارم نهایی صعود کند. ستاره اصلی این مسابقه ارلینگ هالند بود؛ مهاجمی که با دو گل خود، رؤیای برزیل برای ادامه حضور در جام را نابود کرد و نام نروژ را وارد تاریخ این رقابتها کرد.
هالند پس از پایان مسابقه و در حالی که جشن صعود نروژیها در رختکن ادامه داشت، تصویری از خود منتشر کرد و با نوشتن عبارت «اورا، اورا، اورا...» به شکل کنایهآمیزی به حذف برزیل واکنش نشان داد. این عبارت در فضای مجازی به معنای حالتی شبیه «خب، خب، خب...» یا «نگاه کن چه شد...» تعبیر شد و خیلی زود مورد توجه کاربران قرار گرفت.
پست مهاجم نروژی به سرعت در شبکههای اجتماعی وایرال شد و واکنشهای گستردهای را به همراه داشت. بخشی از کاربران این پیام را کریخوانی طبیعی پس از یک پیروزی بزرگ دانستند و گروهی دیگر آن را طعنهای مستقیم به تیمی تعبیر کردند که پیش از شروع مسابقه یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشد.
نروژ در این بازی با نمایشی منظم و ضربات تعیینکننده هالند توانست یکی از پرافتخارترین تیمهای تاریخ فوتبال را کنار بزند. برزیل اگرچه در دقایق پایانی با گل نیمار از روی نقطه پنالتی یکی از گلها را جبران کرد، اما نتوانست از حذف فرار کند و خیلی زودتر از انتظار از جام جهانی کنار رفت.
برای هالند، این مسابقه فقط یک شب درخشان دیگر نبود؛ او با گلزنی برابر برزیل، پاسخ بزرگی به کسانی داد که هنوز درباره اثرگذاریاش در صحنههای بزرگ ملی تردید داشتند. مهاجم نروژ حالا نه تنها کشورش را به جمع هشت تیم برتر جام جهانی رسانده، بلکه یکی از بزرگترین حذفهای تورنمنت را نیز به نام خود ثبت کرده است.