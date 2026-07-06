به گزارش ایلنا، مصر پس از عبور از مرحله قبلی، حالا باید برابر آرژانتینی قرار بگیرد که همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شود و لیونل مسی را به عنوان مهم‌ترین چهره خود در اختیار دارد. با این حال، فضای اردوی مصر پیش از این مسابقه بیش از آنکه با ترس همراه باشد، با جاه‌طلبی و امید دیده می‌شود.

ابراهیم حسن، مربی تیم ملی مصر و برادر دوقلوی حسام حسن، سرمربی این تیم، در آستانه این دیدار با جمله‌ای جالب توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. او در واکنش به پرسشی درباره تقابل با لیونل مسی و آرژانتین گفت: «ما ۲۶ مسی داریم.»

این جمله، بیش از آنکه فقط یک شوخی یا کری‌خوانی باشد، نشانه‌ای از تلاش کادر فنی مصر برای بالا بردن روحیه بازیکنان پیش از مسابقه‌ای بسیار سنگین است. مصر می‌داند برابر تیمی قرار می‌گیرد که تجربه، ستاره و سابقه قهرمانی دارد، اما ابراهیم حسن تأکید کرده بازیکنان نباید درگیر نام آرژانتین شوند.

او در ادامه گفت: «ما روی مسی تمرکز نمی‌کنیم. به بازیکنان می‌گوییم بازی خودشان را انجام دهند و فراموش کنند که حریف‌شان قهرمان جهان است. ما در مصر محمد صلاح را داریم و اگر خدا بخواهد، پیروزی از آن ما خواهد بود.»

حضور محمد صلاح، بزرگ‌ترین امید مصر در این مسابقه است. ستاره لیورپول برای فوتبال مصر فقط یک بازیکن تعیین‌کننده نیست، بلکه نماد اصلی نسل فعلی این تیم محسوب می‌شود؛ بازیکنی که تجربه بازی در بالاترین سطح فوتبال اروپا را دارد و می‌تواند در لحظات حساس، جریان مسابقه را تغییر دهد.

در کنار صلاح، عمر مرموش نیز یکی دیگر از مهره‌های مهم مصر خواهد بود. این دو ستاره مشکلی برای حضور در ترکیب اصلی ندارند و قرار است بار اصلی حملات تیم حسن را به دوش بکشند. تنها ابهام مهم در ترکیب مصر به وضعیت محمود حسن تریزه‌گه مربوط می‌شود؛ بازیکنی که همچنان شرایطش برای حضور در این مسابقه به طور کامل مشخص نیست.

از نظر وضعیت بدنی، مصر خبر نگران‌کننده تازه‌ای دریافت نکرده است. پس از پیروزی در مرحله قبل، مصدوم جدیدی در اردوی این تیم گزارش نشده و تنها احمد فتوح، مدافع چپ مصر، به دلیل مصدومیت در دسترس نخواهد بود. این موضوع باعث شده کادر فنی مصر با آرامش بیشتری تیم را برای دیدار برابر آرژانتین آماده کند.

با این حال، مأموریت مصر ساده نیست. آرژانتین تیمی است که تجربه مدیریت مسابقات بزرگ را دارد و با حضور مسی، همچنان می‌تواند در هر لحظه ضربه‌ای تعیین‌کننده بزند. اما مصری‌ها امیدوارند با اتکا به نظم تیمی، سرعت در انتقال توپ، تجربه صلاح و انرژی نسل جدید، برابر یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های جهان شانس خود را امتحان کنند.

دیدار مصر و آرژانتین می‌تواند برای فوتبال آفریقا هم اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. مصر اگر بتواند از سد آرژانتین عبور کند، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم خواهد زد و نام خود را در تاریخ این رقابت‌ها ماندگار می‌کند.

حالا همه چیز به ۹۰ دقیقه بستگی دارد؛ جایی که مصر باید ثابت کند جمله «ما ۲۶ مسی داریم» فقط یک جمله انگیزشی پیش از بازی نبوده، بلکه نشانه‌ای از باور تیمی است که می‌خواهد برابر قهرمان جهان بدون ترس بازی کند.

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