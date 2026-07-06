ستاره پاراگوئه در آستانه انتقال به اروپا؛ تورینو، فیورنتینا و فاینورد دنبال اورلاندو گیل

به گزارش ایلنا، حذف پاراگوئه از جام جهانی به معنای پایان درخشش همه بازیکنان این تیم نبود. اورلاندو گیل، دروازه‌بان ۲۶ ساله سان‌لورنزو، با عملکرد چشمگیر خود در این رقابت‌ها نامش را سر زبان‌ها انداخت و حالا به نظر می‌رسد روزهای حضورش در فوتبال آرژانتین به شماره افتاده است.

گیل در جام جهانی یکی از مهره‌های اصلی پاراگوئه بود و با چند نمایش قابل توجه، نگاه باشگاه‌های اروپایی را به خود جلب کرد. او پیش از این نیز در ابتدای سال مورد توجه برخی تیم‌های ایتالیایی قرار گرفته بود، اما درخشش در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان باعث شد علاقه اولیه باشگاه‌ها به مذاکرات جدی‌تر تبدیل شود.

طبق گزارش رسانه آرژانتینی Ole، باشگاه تورینو پس از عملکرد درخشان گیل، مذاکرات خود را برای جذب این دروازه‌بان آغاز کرده است. این علاقه به‌خصوص پس از نمایش‌های مهم او برابر آلمان و مهارهایش مقابل ستاره‌هایی مانند کیلیان امباپه جدی‌تر شد؛ مسابقاتی که باعث شد گیل به عنوان یکی از چهره‌های برجسته پاراگوئه در جام جهانی معرفی شود.

تورینو تنها مشتری این دروازه‌بان نیست. فیورنتینا نیز شرایط گیل را زیر نظر دارد و فاینورد هلند هم به جمع باشگاه‌هایی اضافه شده که برای جذب او ابراز علاقه کرده‌اند. به این ترتیب، دروازه‌بان پاراگوئه‌ای ممکن است خیلی زود پس از بازگشت از جام جهانی، با پیشنهادی رسمی برای انتقال به اروپا روبه‌رو شود.

گیل در ابتدای سال ۲۰۲۴ به سان‌لورنزو پیوست. او پس از یک دوره حضور در تیم ذخیره، در آخرین بازی سال گذشته در لیگ برتر فرصت بازی پیدا کرد و سپس در فصل بعد به دروازه‌بان اصلی تیم تبدیل شد. از آن زمان به بعد، جایگاهش را در ترکیب از دست نداد و به یکی از بازیکنان مهم سان‌لورنزو تبدیل شد.

جدایی احتمالی این دروازه‌بان می‌تواند ضربه‌ای جدی به سان‌لورنزو باشد؛ باشگاهی که برای خرید ۱۰۰ درصد حق انتقال او حدود ۴۵۰ هزار دلار پرداخت کرده بود. بر اساس گزارش‌ها، در صورت فروش گیل، نیمی از مبلغ انتقال به سان‌لورنزو خواهد رسید، مگر اینکه بند فسخ قرارداد او که ۷ میلیون دلار تعیین شده، فعال شود.

در حال حاضر، گیل پس از پایان کار پاراگوئه در جام جهانی به کشورش بازمی‌گردد و پس از چند روز استراحت باید خود را به تمرینات سان‌لورنزو معرفی کند؛ تیمی که قرار است زیر نظر پیپو گوروسیتو آماده ادامه فصل شود. با این حال، فضای اطراف این بازیکن کاملاً نقل‌وانتقالاتی است و بعید نیست پیش از شروع مرحله جدید تمرینات، آینده او تغییر کند.

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