قهرمان پنهان شب تاریخی نروژ؛ نیلند از نیمکت سویا تا حذف برزیل
ارلینگ هالند با دو گل خود نامش را روی پیروزی تاریخی نروژ برابر برزیل حک کرد، اما اگر نروژیها برای نخستین بار به یکچهارم نهایی جام جهانی رسیدند، بخش بزرگی از این موفقیت را باید مدیون مردی بدانند که درون دروازه ایستاده بود؛ اوریان نیلند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ در یکی از بزرگترین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد برزیل را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و برای نخستین بار در تاریخ خود به جمع هشت تیم برتر جهان برسد. در مسابقهای که همه نگاهها به ارلینگ هالند دوخته شده بود، این مهاجم نروژی با دو گل خود کار سلسائو را تمام کرد، اما قهرمان واقعی نروژ در بسیاری از لحظات بازی، دروازهبان ۳۵ ساله این تیم بود.
اوریان نیلند در برابر برزیل یکی از بهترین نمایشهای دوران ملی خود را ارائه داد. او در نیمه اول با مهار پنالتی برونو گیمارایش، مسیر مسابقه را تغییر داد و اجازه نداد برزیل در لحظهای حساس از نروژ پیش بیفتد. این مهار نه تنها از نظر نتیجه اهمیت داشت، بلکه از نظر روانی نیز ضربه بزرگی به سلسائو وارد کرد و به نروژیها اعتمادبهنفس بیشتری داد.
نیلند در ادامه نیز بارها مقابل حملات برزیل ایستاد. او در صحنهای مهم، فرصت خطرناک وینیسیوس جونیور را مهار کرد و در لحظهای دیگر با واکنشی فوقالعاده، مانع از باز شدن دروازه نروژ در شرایطی شد که توپ میتوانست به شکلی عجیب وارد دروازه خودی شود. همین واکنشها باعث شد تیم سولباکن تا دقایق پایانی زنده بماند و فرصت ضربه زدن به برزیل را پیدا کند.
درخشش نیلند فقط به بازی با برزیل محدود نمیشود. او در مرحله قبلی نیز با یک مهار تعیینکننده، نروژ را از دردسر بزرگی نجات داده بود و اجازه نداد کار تیمش به وقتهای اضافه کشیده شود. به این ترتیب، دروازهبان باتجربه نروژی در مسیر تاریخی تیمش به یکچهارم نهایی، نقشی فراتر از یک بازیکن معمولی داشته است.
این نمایشها برای نیلند در شرایطی رقم خورده که او ماههای سختی را پشت سر گذاشته بود. دروازهبان نروژی در سویا بیشتر نیمکتنشین بود و فرصت چندانی برای بازی منظم پیدا نکرد. قرارداد او نیز بهتازگی با این باشگاه به پایان رسیده و حالا پس از درخشش در جام جهانی، احتمالاً نگاه باشگاههای مختلف دوباره به سوی او جلب خواهد شد.
نیلند نمونهای از بازیکنانی است که جام جهانی میتواند سرنوشتشان را تغییر دهد. او بدون هیاهو وارد تورنمنت شد، اما در مهمترین شب فوتبال نروژ، برابر یکی از بزرگترین تیمهای تاریخ ایستاد و با مهارهای خود راه را برای شاهکار هالند و همتیمیهایش باز کرد.
نکته جالب اینکه نیلند از معدود چهرههای فعلی فوتبال نروژ است که خاطره پیروزی تاریخی این کشور برابر برزیل در جام جهانی ۱۹۹۸ را به یاد دارد؛ بردی که سالها به عنوان یکی از افتخارات بزرگ فوتبال نروژ باقی مانده بود. حالا او خودش بخشی از یک خاطره بزرگتر شده است؛ حذف برزیل از جام جهانی و رساندن نروژ به مرحلهای که این کشور پیش از این هرگز تجربه نکرده بود.
نروژ اکنون در یکچهارم نهایی جام جهانی ایستاده و همه از هالند حرف میزنند، اما پشت این صعود تاریخی، دستهای نیلند هم دیده میشود؛ دروازهبانی که از نیمکت سویا به یکی از قهرمانان پنهان جام جهانی تبدیل شد.