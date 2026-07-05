شب داغ نقلوانتقالات اروپا؛ از هدفهای جدید منچستریونایتد تا انتقال دومفریس به رئال
بازار نقلوانتقالات فوتبال اروپا در حالی همزمان با ادامه جام جهانی ۲۰۲۶ دنبال میشود که چند باشگاه بزرگ انگلیسی و اروپایی فعالیتهای مهمی را آغاز کردهاند؛ از تلاش منچستریونایتد برای تقویت خط میانی تا خرید جدید نیوکاسل، انتقال قریبالوقوع مدافع تاتنهام به فیورنتینا و قطعی شدن حضور دنزل دومفریس در رئال مادرید.
به گزارش ایلنا، منچستریونایتد یکی از تیمهای فعال بازار تابستانی است و طبق گزارش اسکای اسپورتس، نام آندری سانتوس، هافبک چلسی، در فهرست گزینههای خط میانی این باشگاه قرار گرفته است. علاقه یونایتد به این بازیکن ۲۲ ساله فعلاً در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما احتمال جذب دو هافبک میانی دیگر از سوی این باشگاه رد نشده است.
یونایتد پیش از این با ادرسون، هافبک برزیلی آتالانتا، برای انتقال پس از جام جهانی به توافق رسیده، اما مصدومیت بلندمدت مانوئل اوگارته و جدایی کاسمیرو باعث شده نیاز این تیم به تقویت خط میانی جدیتر شود. نامهایی مانند اورلین شوامنی، عیوب بوعدی و سانتوس در اطراف باشگاه مطرح شدهاند و به نظر میرسد پروژه بازسازی میانه میدان یونایتد همچنان ادامه دارد.
در تاتنهام نیز یک خروجی مهم در آستانه نهایی شدن است. رادو دراگوشین، مدافع رومانیایی اسپرز، قرار است به صورت قرضی راهی فیورنتینا شود؛ انتقالی که میتواند در صورت تحقق برخی شرایط به خرید دائمی تبدیل شود. رقم بند خرید اجباری این قرارداد تا ۲۱.۴ میلیون پوند اعلام شده و فعال شدن آن به تعداد بازیهای این مدافع بستگی دارد. تاتنهام همچنین در این معامله بند فروش آینده ۱۰ درصدی از سود انتقال بعدی فیورنتینا را برای خود حفظ خواهد کرد.
نیوکاسل نیز یکی از خریدهای مهم خود را رسمی کرده و بازومانا توره را با قراردادی بلندمدت به خدمت گرفته است. رقم این انتقال در مجموع ۴۲ میلیون پوند اعلام شده و هوفنهایم نیز از فروش آینده این بازیکن سهم خواهد داشت. توره ۲۰ ساله که در جام جهانی سه بار برای ساحل عاج به میدان رفت، پس از امضای قرارداد گفت حضور در لیگ برتر و بازی برای باشگاهی بزرگ مانند نیوکاسل رؤیای دوران کودکیاش بوده است.
در سمت دیگر، کاونتری همچنان برای جذب کارل راشورث، دروازهبان برایتون، مذاکره میکند. پیشنهاد ۲۰ میلیون پوندی کاونتری برای این دروازهبان رد شده و حتی گفته میشود یک پیشنهاد بالاتر هم از سوی برایتون پذیرفته نشده است. با این حال مذاکرات میان دو باشگاه همچنان ادامه دارد.
منچسترسیتی نیز به جذب جرمی مونگا، استعداد نوجوان لسترسیتی، نزدیک شده است. این وینگر ۱۶ ساله پیش از این مورد توجه آرسنال هم قرار داشت، اما توپچیها به دلیل رقم درخواستی لستر از رقابت کنار کشیدند. گزارشها نشان میدهد سیتی ممکن است برای این بازیکن تا ۱۲.۵ میلیون پوند پرداخت کند. مونگا که بهزودی ۱۷ ساله میشود، سومین بازیکن جوان تاریخ لیگ برتر از نظر سن حضور در مسابقه محسوب میشود و پیشتر در ۱۵ سالگی برای تیم اصلی لستر بازی کرده بود.
برنتفورد هم برای جذب جیدون آنتونی از برنلی به توافق رسیده است. ارزش این انتقال ۱۷ میلیون پوند است؛ ۱۵ میلیون پوند بهصورت مبلغ اولیه و ۲ میلیون پوند در قالب پاداشها. این بازیکن قرار است اوایل هفته آینده تستهای پزشکی را پشت سر بگذارد و برنتفورد امیدوار است انتقال او را تا سهشنبه نهایی کند.
در اسپانیا، رئال مادرید انتقال دنزل دومفریس از اینتر را رسمی کرده است. این مدافع هلندی با قراردادی چهار ساله به رئال پیوسته و ارزش انتقال او حدود ۱۷.۳ میلیون پوند اعلام شده است. دومفریس پس از پنج سال حضور در اینتر، با فعال شدن بند فسخ قراردادش راهی مادرید شد. او در دوران حضورش در ایتالیا دو قهرمانی سریآ، سه قهرمانی کوپا ایتالیا و دو نایبقهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد.
در آلمان نیز موضوع نیمکت تیم ملی این کشور خبرساز شده است. طبق گزارش اسکای آلمان، ردبول از فدراسیون فوتبال آلمان خواسته برای جذب یورگن کلوپ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی، مبلغی به عنوان غرامت پرداخت کند. کلوپ در حال حاضر رئیس جهانی فوتبال در مجموعه ردبول است و تا سال ۲۰۲۹ قرارداد دارد. پس از جدایی یولیان ناگلزمان در پی حذف شوکهکننده آلمان از جام جهانی، مذاکرات برای بازگشت کلوپ به مربیگری آغاز شده و قرار است جلسهای میان نمایندگان فدراسیون آلمان، کلوپ و مدیر برنامههایش در نیویورک برگزار شود.
در سایر خبرهای بازار، وس برنز قرارداد خود را با ایپسویچ برای یک سال دیگر تمدید کرد، الیزر مایندا بخش دوم تستهای پزشکی خود را پیش از انتقال ۲۲ میلیون پوندی از ساندرلند به رن پشت سر میگذارد و اورتون نیز برای جذب تایریک جورج از چلسی با قراردادی ۲۴ میلیون پوندی به توافق رسیده است.
بازار تابستانی اروپا در حالی داغتر میشود که بسیاری از باشگاهها تصمیمهای اصلی خود را به پایان جام جهانی موکول کردهاند، اما همین تحرکات نشان میدهد رقابت برای جذب استعدادهای جوان، بازسازی خط میانی تیمهای بزرگ و استفاده از فرصتهای مالی، از همین حالا وارد مرحله جدی شده است.