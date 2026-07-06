کنایه تند به فیفا و دونالدو ترامپ
رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، در آستانه دیدار حساس تیمش برابر آمریکا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، با لحنی کنایهآمیز به تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت فولارین بالوگان واکنش نشان داد و این اتفاق را تصمیمی بیسابقه در تاریخ جام جهانی دانست.
به گزارش ایلنا، تیم ملی بلژیک در حالی برای دیدار برابر ایالات متحده آماده میشود که تصمیم کمیته انضباطی فیفا درباره فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، فضای پیش از مسابقه را تحت تأثیر قرار داده است. بالوگان که با محرومیت یکجلسهای روبهرو شده بود، حالا با تعلیق این محرومیت میتواند در دیدار حساس مقابل بلژیک به میدان برود؛ تصمیمی که با واکنش تند اردوی بلژیک همراه شده است.
رودی گارسیا در نشست خبری پیش از این مسابقه، با کنایه به تصمیم فیفا گفت: «نمیدانستم در دفاتر فیفا، پنجم جولای معادل اول آوریل در اروپا شده است. این برای من یک کشف تازه بود.»
اشاره سرمربی بلژیک به روز دروغ آوریل، واکنشی روشن به تصمیمی بود که از نگاه او عجیب و غیرمنتظره است. گارسیا تأکید کرد مسئله اصلی برای بلژیک، فقط حضور یا غیبت یک بازیکن در ترکیب آمریکا نیست، بلکه موضوع مهمتر حفظ اصول و اعتبار فوتبال است.
او در این باره گفت: «ما فقط از تیم خودمان یا فدراسیون بلژیک دفاع نمیکنیم؛ ما از تمامیت فوتبال دفاع میکنیم. این نخستین بار است که چنین تصمیمی در تاریخ جام جهانی گرفته میشود.»
با وجود این انتقادها، گارسیا تلاش کرد نشان دهد که این حاشیه تمرکز تیمش را برهم نخواهد زد. سرمربی بلژیک تأکید کرد که برنامههای فنی او وابسته به حضور یا غیبت بالوگان نیست و بلژیک باید برای هر سناریویی آماده باشد.
گارسیا ادامه داد: «من روی تیم خودم تمرکز دارم؛ چه بالوگان بازی کند و چه نکند. هدف ما روشن است؛ باید وارد زمین شویم، بازی خودمان را انجام دهیم و برای صعود به مرحله بعد بجنگیم.»
سرمربی بلژیک در بخش دیگری از نشست خبری، وقتی دوباره با پرسشهایی درباره پرونده بالوگان روبهرو شد، ترجیح داد بحث را ادامه ندهد و خبرنگاران را به تمرکز روی مسائل فنی دعوت کرد.
او گفت: «لطفاً وقت خود را صرف این موضوع نکنید. ما میخواهیم درباره مسائل ورزشی صحبت کنیم. من سرمربی تیم ملی بلژیک هستم و به پرسشهای فوتبالی پاسخ میدهم. برای سایر موضوعات، لطفاً به جاهای دیگر مراجعه کنید.»
تصمیم فیفا در فاصله کوتاه تا بازی، اهمیت مسابقه آمریکا و بلژیک را بیشتر کرده است. بالوگان یکی از مهرههای مهم خط حمله آمریکا محسوب میشود و حضور احتمالی او میتواند گزینههای هجومی میزبان را تقویت کند. با این حال، بلژیک میخواهد نشان دهد این حاشیهها روی مسیر آمادهسازیاش تأثیر نخواهد گذاشت.
دیدار بلژیک و ایالات متحده حالا علاوه بر حساسیت فنی مرحله حذفی، با یک جنجال انضباطی نیز همراه شده است؛ جنجالی که پیش از سوت آغاز، فضای مسابقه را داغتر کرده و تقابل دو تیم را به یکی از بحثبرانگیزترین بازیهای این مرحله تبدیل کرده است.