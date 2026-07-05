به گزارش ایلنا، موج تغییرات روی نیمکت تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان ادامه دارد و این بار نوبت به تیم ملی اردن رسید. فدراسیون فوتبال اردن به‌صورت رسمی اعلام کرد که همکاری این کشور با جمال سلامی، سرمربی مراکشی تیم ملی، به پایان رسیده است.

سلامی از ژوئن ۲۰۲۴ هدایت تیم ملی اردن را برعهده گرفته بود و توانست این تیم را برای نخستین بار در تاریخ به جام جهانی برساند؛ موفقیتی تاریخی که جایگاه او را در فوتبال اردن ویژه کرد. با این حال، نمایش ضعیف اردن در مرحله گروهی جام جهانی باعث شد مسیر همکاری دو طرف پس از پایان تورنمنت ادامه پیدا نکند.

تیم ملی اردن در نخستین حضور خود در جام جهانی، در گروهی دشوار با اتریش، عراق و آرژانتین هم‌گروه بود و در هر سه مسابقه شکست خورد. این تیم بدون کسب امتیاز از مرحله گروهی کنار رفت تا با وجود دستاورد بزرگ صعود، عملکردش در خود رقابت‌ها ناامیدکننده ارزیابی شود.

فدراسیون فوتبال اردن پس از این تصمیم، با انتشار پیامی از زحمات جمال سلامی قدردانی کرد. پرنس علی بن حسین، رئیس فدراسیون فوتبال اردن، در بیانیه‌ای خطاب به این مربی نوشت: «از تلاش‌ها و فداکاری‌های تو سپاسگزاریم و به خاطر دستاورد تاریخی صعود به جام جهانی، قدردانی می‌کنیم.»

جدایی سلامی در شرایطی رقم خورده که او پیش از جام جهانی نیز با اردن به موفقیت قابل توجهی رسیده بود. تیم ملی اردن در سال ۲۰۲۵ با هدایت او تا فینال جام عرب پیش رفت، اما در دیدار نهایی پس از وقت اضافه با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب مراکش شد؛ تیمی که کشور زادگاه خود سلامی محسوب می‌شود.

با این حال، جام جهانی ۲۰۲۶ برای اردن پایانی تلخ داشت. این تیم نتوانست در برابر رقبای خود نمایش رقابتی لازم را ارائه کند و سه شکست پیاپی در مرحله گروهی، فشارها را روی کادر فنی افزایش داد. در نهایت فدراسیون اردن تصمیم گرفت برای مرحله بعدی پروژه ملی خود، مسیر تازه‌ای را انتخاب کند.

هدف بعدی تیم ملی اردن، حضور قدرتمند در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ خواهد بود؛ رقابتی که حالا این تیم باید با سرمربی جدید برای آن آماده شود. اردن پس از تجربه تاریخی حضور در جام جهانی، می‌خواهد از این مسیر برای تثبیت جایگاه خود در فوتبال آسیا استفاده کند، اما این پروژه دیگر با جمال سلامی ادامه نخواهد یافت.

برکناری یا جدایی سلامی، او را به دهمین سرمربی جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کرد که پس از پایان کار تیمش در این رقابت‌ها از نیمکت جدا می‌شود. پیش از او نیز نام‌هایی مانند صبری لموشی از تونس، مارسلو بیلسا از اروگوئه و رونالد کومان از هلند پس از ناکامی در مرحله گروهی از سمت خود کنار رفته بودند.

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