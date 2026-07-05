طعنه اولمو به رئال مادرید

به گزارش ایلنا، دنی اولمو در گفت‌وگویی با برنامه «تو دیراس» شبکه راک ۱، درباره برنامه‌های بارسلونا برای فصل آینده و گزینه‌های هانسی فلیک در خط حمله صحبت کرد. با توجه به نیاز بارسلونا برای پیدا کردن راه‌حل‌های تازه در پست مهاجم، نام‌های مختلفی اطراف این باشگاه مطرح شده‌اند و اولمو نیز تأکید کرد که در صورت نیاز آماده است در نقش مهاجم نوک بازی کند.

او در این باره گفت: «من قبلاً در این پست بازی کرده‌ام و مشکلی برای بازی در این منطقه ندارم. البته بازیکنان دیگری هم هستند. فِران فصل گذشته گل‌های زیادی زد و می‌تواند به این روند ادامه دهد. گزینه‌های دیگری هم داریم که می‌توانند در این پست بازی کنند. فکر می‌کنم بازیکنان کافی برای پوشش این موقعیت در اختیار داریم.»

اولمو در حالی درباره گزینه‌های خط حمله بارسلونا صحبت کرده که نام ژولیان آلوارز نیز به عنوان یکی از گزینه‌های جذاب مورد توجه آبی‌واناری‌ها مطرح شده است. بارسلونا به دنبال تقویت خط حمله خود برای فصل آینده است و هانسی فلیک می‌خواهد تیمش از نظر هجومی، تنوع و قدرت بیشتری داشته باشد.

هافبک تیم ملی اسپانیا در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره بازیکنانی که دوست دارد در بارسلونا ببیند، گفت اگر قرار باشد از تیم ملی اسپانیا یک بازیکن را به بارسا بیاورد، مارتین زوبیمندی را انتخاب می‌کند. او همچنین در پاسخ به این سؤال که از میان بازیکنان حاضر در جام جهانی چه کسی را انتخاب می‌کند، نام لیونل مسی را به زبان آورد؛ ستاره‌ای که همچنان برای بسیاری از بازیکنان بارسلونا نماد بزرگ این باشگاه محسوب می‌شود.

اولمو همچنین درباره دیدار حساس اسپانیا و پرتغال در مرحله حذفی جام جهانی صحبت کرد و به تقابل احتمالی لامین یامال با نونو مندس اشاره داشت. او درباره مدافع پرتغال گفت: «نونو مندس مدافع بسیار خوبی است و می‌تواند رقیب سختی برای لامین باشد، اما این موضوع به لامین انگیزه بیشتری می‌دهد.»

این بازی برای اسپانیا اهمیت زیادی دارد و تقابل نسل تازه فوتبال این کشور با پرتغالی که هنوز کریستیانو رونالدو را در اختیار دارد، یکی از جذاب‌ترین دوئل‌های مرحله حذفی به حساب می‌آید. اولمو نیز یکی از مهره‌های مهم لاروخا در این مسیر است و نقش او در میانه میدان می‌تواند برای تیم لوئیس دلافوئنته تعیین‌کننده باشد.

بخش جنجالی صحبت‌های اولمو اما به رئال مادرید مربوط می‌شد. او در واکنش به حواشی مربوط به پرونده نگریرا و فضای رسانه‌ای پیرامون بارسلونا، به رقیب سنتی تیمش طعنه زد و گفت طبیعی است که مادریدی‌ها بخواهند بارسا را از مسیرش خارج کنند.

اولمو گفت: «طبیعی است که آنها بخواهند به نوعی جنجال ایجاد کنند. ما دو سال است که در لیگ، جام حذفی و سوپرجام تسلط داشته‌ایم و طبیعی است که بخواهند ما را بی‌ثبات کنند. اما ما تمرکزمان را روی کار خودمان گذاشته‌ایم و می‌خواهیم به پیروزی ادامه دهیم.»

او در ادامه تأکید کرد که بارسلونا نیز مانند رئال مادرید به دنبال پیشرفت دائمی است: «آنها می‌خواهند بهتر شوند، اما ما هم هر سال بهتر می‌شویم. هدف ما این است که مسیرمان را ادامه دهیم و همچنان برای همه جام‌ها بجنگیم.»

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