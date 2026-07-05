حمله تند دوگاری به پاراگوئه: این فوتبال قرون گذشته است
کریستوف دوگاری، ستاره سابق تیم ملی فرانسه، پس از دیدار فرانسه و پاراگوئه، بهشدت از سبک بازی حریف انتقاد کرد و نمایش این تیم را دور از جذابیت، خلاقیت و روح واقعی فوتبال دانست.
به گزارش ایلنا، پیروزی فرانسه برابر پاراگوئه در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ با واکنشهای زیادی در رسانههای فرانسوی همراه شد، اما یکی از تندترین موضعگیریها را کریستوف دوگاری، مهاجم سابق تیم ملی فرانسه، در برنامه «آفتر فوت» شبکه RMC داشت. او بدون تعارف از شیوه بازی پاراگوئه انتقاد کرد و آن را فوتبالی بسته، خشن و غیرقابل تماشا توصیف کرد.
دوگاری در ارزیابی عملکرد پاراگوئه گفت: «من از تیمی که تنها هدفش ضربه زدن، فریب دادن و خراب کردن بازی است و نمیتواند سه پاس متوالی بدهد، بدم میآید. فوتبال پاراگوئه به دوران پیشاتاریخی تعلق دارد. این نوع فوتبال هیچ لذتی برای تماشاگران و حتی بازیکنان ندارد.»
او بهخصوص از رفتار بازیکنان پاراگوئه در دقایق پایانی مسابقه عصبانی بود؛ جایی که به اعتقاد او، این تیم به جای تلاش برای بازگشت به بازی، بیشتر به درگیری و خطا روی بازیکنان فرانسه رو آورد.
دوگاری در ادامه گفت: «در پنج دقیقه آخر، پاراگوئه به جای اینکه برای زدن گل تلاش کند، فقط به بازیکنان فرانسوی ضربه زد. این یعنی تیمی که دیگر نمیخواهد فوتبال بازی کند. این موضوع واقعاً مرا عصبانی کرد.»
ستاره سابق فرانسه معتقد است پاراگوئه باید با توجه به تاریخ و ظرفیت فوتبالی خود، چیزی فراتر از یک نمایش صرفاً تخریبی ارائه دهد. او با لحنی تند افزود: «پاراگوئه باید چیزهای بهتری ارائه کند. این فوتبال پیشاتاریخی دیگر تمام شده است. جذابیت کجاست؟ لذت فوتبال کجاست؟ آیا این تنها چیزی است که میتوانید به کشور هفت میلیون نفری خود ارائه دهید؟»
دوگاری در بخش دیگری از صحبتهایش، پاراگوئه را با تیمهایی مقایسه کرد که با وجود محدودیتها، در جام جهانی فوتبال شجاعانهتر و جذابتری ارائه دادهاند. او گفت: «کشورهایی مثل کرواسی و کیپورد نشان دادهاند که میتوان فوتبال بهتری بازی کرد. من دیگر نمیخواهم پاراگوئه را ببینم. اگر مردم دوباره بازی این تیم را در تلویزیون ببینند، کانال را عوض خواهند کرد.»
انتقاد دوگاری فقط متوجه نتیجه یا حذف پاراگوئه نبود؛ او اساساً با نوع نگاه این تیم به فوتبال مشکل داشت. از نظر او، دفاع کردن یا بازی فیزیکی به خودی خود ایرادی ندارد، اما وقتی تیمی هیچ برنامهای برای بازیسازی، حمله و خلق موقعیت نداشته باشد، از روح فوتبال فاصله گرفته است.
دوگاری در پایان تأکید کرد: «من نمیخواهم همه تیمها زیبا بازی کنند، اما نمیخواهم تیمی فقط به ضربه زدن، فریب دادن و خراب کردن بازی فکر کند و حتی نتواند سه پاس پشت سر هم بدهد. من فقط میخواهم کمی فوتبال ببینم.»