فوری: خداحافظی نیمار از تیم ملی پس از حذف برزیل

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در شبی تلخ و غیرمنتظره با شکست ۲ بر یک برابر نروژ از جام جهانی کنار رفت؛ شکستی که با درخشش ارلینگ هالند رقم خورد و یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌های سال‌های اخیر سلسائو را به همراه داشت. اما پس از سوت پایان، تصویری که بیش از هر چیز در قاب دوربین‌ها ماند، چهره شکسته و اشک‌های نیمار بود.

ستاره برزیلی که در نیم‌ساعت پایانی بازی وارد زمین شد، پس از پایان مسابقه نتوانست احساساتش را کنترل کند و در میان هم‌تیمی‌هایش به گریه افتاد. بازیکنان برزیل، از جمله رافینیا، تلاش کردند او را آرام کنند، اما نیمار به‌وضوح تحت تأثیر حذف تیمش قرار داشت؛ حذفی که شاید آخرین حضور او در پیراهن تیم ملی برزیل در جام جهانی باشد.

نیمار در این دوره از رقابت‌ها با آمادگی کامل وارد تورنمنت نشد. او که در ماه‌های گذشته با آسیب‌دیدگی و مشکلات بدنی روبه‌رو بود، تنها در بخش‌هایی از جام جهانی برای برزیل بازی کرد. ستاره شماره ۱۰ سلسائو در دیدار نخست مقابل اسکاتلند به میدان رفت، اما پس از آن نقش او در ترکیب برزیل محدودتر شد و برابر نروژ نیز فقط در دقایق پایانی فرصت حضور پیدا کرد.

با وجود ورود نیمار، برزیل نتوانست از بحران خارج شود. تیم آنچلوتی در بیشتر دقایق مسابقه با مشکلات جدی در ساختار بازی، مالکیت، کنترل میانه میدان و مهار حملات نروژ روبه‌رو بود. نیمار تلاش کرد با تجربه و کیفیت فردی‌اش جریان بازی را تغییر دهد، اما مشخص بود که از نظر بدنی هنوز با بهترین نسخه خود فاصله دارد.

تنها اثر مستقیم او در مسابقه، گل دیرهنگام از روی نقطه پنالتی بود؛ گلی که در دقایق پایانی امیدی کوتاه‌مدت برای بازگشت برزیل ایجاد کرد، اما برای جلوگیری از حذف سلسائو کافی نبود. برزیل در نهایت بازی را واگذار کرد و خیلی زودتر از چیزی که هوادارانش انتظار داشتند، از جام جهانی کنار رفت.

اکنون پرسش مهم این است که نیمار چه تصمیمی درباره آینده ملی خود خواهد گرفت. او سال‌ها چهره اصلی تیم ملی برزیل بود؛ بازیکنی که پس از نسل رونالدینیو، کاکا و روبینیو، بار بزرگ امیدهای سلسائو را به دوش کشید و در دوره‌های مختلف، هم قهرمان محبوب هواداران بود و هم هدف اصلی انتقادات.

حذف برابر نروژ می‌تواند آخرین پرده از داستان نیمار با جام جهانی باشد. او پیش از این بارها با مصدومیت، فشار روانی، ناکامی‌های تلخ و انتظارات سنگین در پیراهن برزیل روبه‌رو شده بود، اما تصویر اشک‌هایش پس از این شکست، بیش از همیشه شبیه پایان یک مسیر طولانی به نظر می‌رسید.

نیمار هنوز تصمیم رسمی خود را اعلام نکرده، اما فضای رسانه‌ای برزیل و واکنش‌های پس از مسابقه نشان می‌دهد احتمال خداحافظی او از تیم ملی بیش از هر زمان دیگری جدی شده است. اگر این اتفاق رخ دهد، فوتبال برزیل باید با نسلی تازه و بدون شماره ۱۰ پرحاشیه، محبوب و تأثیرگذار خود وارد مرحله جدیدی شود.

برای نیمار، این پایان احتمالی تلخ‌تر از همیشه خواهد بود؛ چون او بار دیگر بدون رسیدن به جام جهانی، بزرگ‌ترین رؤیای فوتبالی‌اش را ناتمام گذاشت. برای برزیل هم حذف برابر نروژ فقط یک شکست نیست؛ نشانه‌ای است از نیاز به بازسازی عمیق تیمی که ستاره داشت، اما در لحظه‌های حساس، هویت و انسجام لازم برای ادامه مسیر را پیدا نکرد.

حالا همه نگاه‌ها به تصمیم نیمار دوخته شده است؛ تصمیمی که می‌تواند پایان رسمی یکی از مهم‌ترین فصل‌های تاریخ تیم ملی برزیل را رقم بزند.

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