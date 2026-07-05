به گزارش ایلنا، استفان ال‌شعراوی که از ۳۰ ژوئن و پس از پایان قراردادش با رم بازیکن آزاد محسوب می‌شود، به پیشنهاد باشگاه الشباب عربستان پاسخ مثبت داده و حالا تنها برخی جزئیات نهایی میان طرفین باقی مانده است.

بر اساس گزارش کوریره دلو اسپورت، مهاجم ایتالیایی-مصری به دنبال امضای قراردادی سه‌ساله با الشباب است، اما باشگاه عربستانی فعلاً پیشنهادی دو ساله روی میز گذاشته است. همین تفاوت در مدت قرارداد، یکی از موضوعاتی است که هنوز باید میان طرفین حل‌وفصل شود.

از نظر مالی نیز رقم پیشنهادی الشباب برای ال‌شعراوی جذاب توصیف شده است. پیش‌تر از حقوق سالانه نزدیک به ۹ میلیون یورو برای این بازیکن صحبت شده بود، اما حالا گزارش‌ها نشان می‌دهد دستمزد نهایی او کمی کمتر از این رقم خواهد بود؛ با این حال همچنان پیشنهادی بسیار بالاتر از گزینه‌های اروپایی محسوب می‌شود.

ال‌شعراوی پس از پایان همکاری با رم، پیشنهادهایی از ایتالیا نیز داشت. جنوا و ونیز از جمله تیم‌هایی بودند که برای جذب او تلاش کردند، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. گفته می‌شود دنیله ده‌روسی، سرمربی جنوا، مستقیماً با این بازیکن تماس گرفته بود تا او را برای بازگشت به سری‌آ متقاعد کند، اما پیشنهاد مالی عربستان در نهایت جذاب‌تر از گزینه‌های داخلی به نظر می‌رسد.

این مهاجم ۳۳ ساله در سال‌های اخیر یکی از چهره‌های باتجربه رم بود و پیش از آن نیز سابقه بازی برای تیم‌هایی مانند میلان و موناکو را در کارنامه داشت. ال‌شعراوی که سال‌ها پیش به عنوان یکی از استعدادهای بزرگ فوتبال ایتالیا مطرح شد، حالا در آستانه تجربه‌ای تازه در فوتبال عربستان قرار دارد.

در صورت نهایی شدن این انتقال، ال‌شعراوی به جمع ستاره‌هایی اضافه می‌شود که در سال‌های اخیر مسیر فوتبال عربستان را برای ادامه دوران حرفه‌ای خود انتخاب کرده‌اند؛ لیگی که همچنان با پیشنهادهای مالی قابل توجه، بازیکنان نامدار فوتبال اروپا را جذب می‌کند.

اکنون الشباب منتظر نهایی شدن جزئیات قرارداد است و اگر اختلاف بر سر مدت همکاری برطرف شود، انتقال ال‌شعراوی می‌تواند به‌زودی رسمی شود.

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