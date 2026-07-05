به گزارش ایلنا، نیکلاس زوله که سال‌ها یکی از مدافعان شناخته‌شده فوتبال آلمان بود، پس از پایان فصل گذشته تصمیم گرفت از فضای فوتبال حرفه‌ای فاصله بگیرد و به تیم SV تیفنباخ بپیوندد؛ تیمی که در لیگ نهم آلمان فعالیت می‌کند.

این انتقال از آن جهت عجیب و قابل توجه است که زوله هنوز فقط ۳۰ سال دارد و از نظر سنی می‌توانست چند سال دیگر در سطح حرفه‌ای فوتبال اروپا بازی کند. با این حال، مدافع سابق بایرن و دورتموند ترجیح داده مسیر متفاوتی را انتخاب کند؛ مسیری که به گفته خودش، بیشتر به عشق فوتبال مربوط است تا پول، تجارت و فشارهای فوتبال حرفه‌ای.

زوله درباره این تصمیم گفت: «من بسیار خوشحالم. تنها چیزی که برایم مهم است خود ورزش است، نه پول. واقعاً مشتاقم فوتبال را از یک دیدگاه کاملاً متفاوت تجربه کنم؛ جایی که فقط خود بازی اهمیت دارد و نه تجارت یا پول.»

او در تیم جدیدش با دو دوست نزدیک خود همبازی خواهد شد؛ یکی از این دوستان، هدایت SV تیفنباخ را برعهده دارد. همین مسئله باعث شده انتقال زوله بیشتر از آنکه شبیه یک تصمیم ورزشی معمولی باشد، حال‌وهوای بازگشت به ریشه‌های فوتبال و بازی برای لذت شخصی داشته باشد.

زوله فوتبال حرفه‌ای خود را از هوفنهایم آغاز کرد و بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ برای این تیم به میدان رفت. عملکرد خوب او در هوفنهایم باعث شد بایرن مونیخ برای جذبش اقدام کند و این مدافع آلمانی در سال ۲۰۱۷ راهی یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های اروپا شد.

دوران حضور زوله در بایرن مونیخ با افتخارات مهمی همراه بود. او تا سال ۲۰۲۲ پیراهن این تیم را بر تن داشت و در این مدت چندین جام داخلی و اروپایی به دست آورد؛ از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و پنج قهرمانی در بوندسلیگا. زوله بخشی از نسل قدرتمند بایرن بود که در فوتبال آلمان و اروپا سلطه قابل توجهی داشت.

پس از پایان همکاری با بایرن، زوله به بوروسیا دورتموند پیوست و تلاش کرد فصل تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود را در وستفالن آغاز کند. با این حال، مسیر او در دورتموند آن‌طور که انتظار می‌رفت ادامه پیدا نکرد و در نهایت تصمیم به خروج از فوتبال حرفه‌ای گرفت.

زوله همچنین سابقه ۴۹ بازی ملی برای تیم ملی آلمان را در کارنامه دارد و یک گل نیز با پیراهن مانشافت به ثمر رسانده است. او در سال‌های گذشته یکی از مدافعان مورد اعتماد فوتبال آلمان به شمار می‌رفت و تجربه حضور در تورنمنت‌های مهم ملی را نیز به دست آورد.

اکنون این مدافع باتجربه، به جای ادامه بازی در سطح اول فوتبال، قرار است در لیگ نهم آلمان به میدان برود؛ جایی دور از فشار رسانه‌ای، قراردادهای بزرگ و تجارت سنگین فوتبال مدرن. تصمیم زوله، تصویری متفاوت از یک ستاره سابق ارائه می‌دهد؛ بازیکنی که بعد از سال‌ها حضور در بالاترین سطح، حالا می‌خواهد دوباره فوتبال را به ساده‌ترین شکل ممکن تجربه کند.

این انتخاب شاید از نظر ورزشی پایان یک مسیر بزرگ باشد، اما برای خود زوله شروع مرحله‌ای تازه است؛ مرحله‌ای که در آن نتیجه، شهرت و پول در اولویت نیست و لذت بازی کردن، بار دیگر به مرکز فوتبال برمی‌گردد.

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