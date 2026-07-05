طعنه تند گارسیا به فیفا؛ ماجرای بالوگان قبل از آمریکا - بلژیک جنجالی شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی بلژیک باید در یکی از دیدارهای مهم مرحله حذفی جام جهانی برابر ایالات متحده قرار بگیرد؛ مسابقه‌ای که حالا علاوه بر حساسیت فنی، با حاشیه‌ای مهم درباره وضعیت مهاجم آمریکا همراه شده است. فیفا در آستانه این بازی، محرومیت فولارین بالوگان را لغو کرده و همین تصمیم با واکنش تند و کنایه‌آمیز اردوی بلژیک روبه‌رو شده است.

رودی گارسیا در نشست خبری پیش از مسابقه، بدون پنهان کردن ناراحتی خود از این تصمیم، گفت: «من نمی‌دانستم که در دفاتر فیفا، پنجم ژوئیه معادل اول آوریل در اروپا است. این برای من یک کشف بود.»

اشاره سرمربی بلژیک به «اول آوریل»، روز دروغ آوریل در اروپا، کنایه‌ای روشن به تصمیم فیفا بود؛ تصمیمی که از نگاه او عجیب و غیرمنتظره بوده است. گارسیا در ادامه تأکید کرد که فدراسیون فوتبال بلژیک باید از اصول، تمامیت و اخلاق در فوتبال دفاع کند.

او در این باره توضیح داد: «ما باید از فوتبال دفاع کنیم. باید از اصول این ورزش دفاع شود. فدراسیون بلژیک هم باید از تمامیت فوتبال و ارزش‌های آن محافظت کند.»

با وجود این انتقادها، گارسیا تلاش کرد نشان دهد تمرکز اصلی‌اش همچنان روی مسابقه است. سرمربی بلژیک گفت که تصمیم فیفا و حضور یا غیبت بالوگان نباید مسیر آماده‌سازی تیمش را تغییر دهد و بلژیک باید خودش را برای هر ترکیبی از سوی آمریکا آماده کند.

گارسیا افزود: «من به عنوان مربی باید روی تیم خودم و بازی تمرکز کنم. مهم نیست ترکیب ایالات متحده چه خواهد بود. چیزی که برای من اهمیت دارد، زمین مسابقه و پیروزی است.»

این موضع‌گیری نشان می‌دهد بلژیکی‌ها از نظر رسمی به تصمیم فیفا معترض هستند، اما نمی‌خواهند این موضوع بهانه‌ای برای برهم خوردن تمرکز تیم پیش از دیدار حذفی شود. بلژیک در این مرحله به دنبال صعود است و گارسیا می‌داند هرگونه حاشیه می‌تواند فشار روانی مسابقه را بیشتر کند.

تیبو کورتوا، دروازه‌بان باتجربه بلژیک، نیز در واکنش به این اتفاق گفت که بازیکنان باید بیشتر از هر چیز روی زمین مسابقه تمرکز داشته باشند. او البته پنهان نکرد که زمان اعلام این تصمیم برایش عجیب بوده است.

کورتوا گفت: «برای ما بازیکنان، این موضوع اهمیت چندانی ندارد. ما باید روی بازی و پیروزی تمرکز کنیم. البته کمی متعجب شدم، به‌خصوص اینکه این موضوع یک روز قبل از مسابقه مطرح شد.»

دروازه‌بان بلژیک در ادامه درباره احتمال حضور بالوگان در ترکیب آمریکا توضیح داد: «او بازیکن سریعی است و ما باید برای همه مهاجمان آماده باشیم. باید برای هر شرایطی آمادگی داشته باشیم.»

بالوگان یکی از گزینه‌های مهم خط حمله آمریکا محسوب می‌شود و حضور احتمالی او می‌تواند برنامه دفاعی بلژیک را تحت تأثیر قرار دهد. همین موضوع باعث شده تصمیم فیفا در فاصله کوتاه تا مسابقه، اهمیت بیشتری پیدا کند؛ چرا که کادر فنی بلژیک حالا باید با احتمال حضور مهاجمی روبه‌رو شود که تا پیش از لغو محرومیت، شاید بخشی از برنامه‌ریزی‌های دفاعی تیم بر اساس غیبت او انجام شده بود.

با این حال، گارسیا و کورتوا هر دو سعی کردند پیام اصلی اردوی بلژیک را روشن کنند: اعتراض به تصمیم فیفا سر جای خود، اما تمرکز نهایی فقط روی مسابقه و عبور از آمریکا است.

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