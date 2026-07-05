کوانسا در دفاع راست انگلیس مقابل مکزیک؛ تصمیم بحثبرانگیز توخل در آزتکا
جرل کوانسا، مدافع تیم ملی انگلیس، طبق گزارشها در دیدار حساس سهشیرها برابر مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از ابتدا در پست دفاع راست به میدان خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در حالی برای تقابل حساس با مکزیک در ورزشگاه آزتکا آماده میشود که به نظر میرسد توماس توخل تصمیم نهایی خود را برای سمت راست خط دفاعی گرفته است. بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی، جرل کوانسا با وجود مصدومیت اخیر از ناحیه مچ پا، به آمادگی رسیده و قرار است در ترکیب اصلی سهشیرها قرار بگیرد.
کوانسا پیش از این تنها یک بار در جام جهانی ۲۰۲۶ برای انگلیس به میدان رفته بود؛ دیداری برابر پاناما که عملکردش با انتقادهایی همراه شد. پس از آن، در مسابقه مرحله یکشانزدهم نهایی برابر کنگو، جد اسپنس در این پست بازی کرد، اما حالا توخل بار دیگر به کوانسا اعتماد کرده است.
این تصمیم در حالی گرفته شده که جایگاه دفاع راست انگلیس در روزهای اخیر یکی از بحثهای اصلی رسانهها و هواداران بوده است. در نظرسنجی پیش از مسابقه، ۳۵ درصد از هواداران ترجیح داده بودند ازری کونسا به پست دفاع راست منتقل شود، در حالی که ۲۷ درصد نیز خواهان استفاده از دکلان رایس، هافبک میانی تیم، در این منطقه بودند. با این حال، کادر فنی انگلیس ظاهراً تصمیم گرفته گزینه تخصصیتری را برای این مسابقه انتخاب کند.
بازی برابر مکزیک برای انگلیس اهمیت زیادی دارد؛ نه فقط به دلیل حساسیت مرحله حذفی، بلکه به خاطر شرایط خاص ورزشگاه آزتکا، فشار هواداران میزبان و دشواری بازی در ارتفاع. در چنین فضایی، انتخاب بازیکنی که اخیراً با مصدومیت مچ پا مواجه بوده، میتواند یکی از ریسکهای مهم توخل باشد.
در خط حمله نیز تغییراتی در ترکیب انگلیس پیشبینی میشود. طبق گزارش تلگراف، آنتونی گوردون و بوکایو ساکا قرار است به ترکیب اصلی برگردند. این دو بازیکن در دیدار قبلی برابر کنگو بازی را از روی نیمکت آغاز کردند و مارکوس رشفورد و نونی مادوئکه از ابتدا در ترکیب حضور داشتند.
بازگشت ساکا و گوردون میتواند نشانهای از تمایل توخل به افزایش سرعت و تحرک در کنارههای زمین باشد؛ موضوعی که مقابل مکزیک، بهویژه در ضدحملات و حمله به فضای پشت مدافعان کناری، اهمیت زیادی خواهد داشت.
انگلیس با وجود صعود به این مرحله، هنوز به دنبال نمایشی قانعکننده و کامل در جام جهانی است. حالا انتخاب کوانسا در دفاع راست و بازگشت احتمالی ساکا و گوردون به ترکیب اصلی، نشان میدهد توخل قصد دارد با چند تغییر مهم، تیمش را برای یکی از سختترین آزمونهای جام آماده کند.