آمار عجیب حذف برزیل؛ نروژ فقط با هالند نبرد، سلسائو را کنترل کرد

به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ با درخشش ارلینگ هالند موفق شد برزیل را در مرحله حذفی جام جهانی با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و به مرحله یک‌چهارم نهایی برسد. اما نکته قابل توجه این مسابقه، آمار بازی بود؛ جایی که نروژ با وجود شوت‌های کمتر، مالکیت توپ و گردش بازی بهتری نسبت به برزیل داشت.

برزیل در این دیدار ۱۴ شوت به سمت دروازه نروژ زد، در حالی که نروژی‌ها ۹ بار اقدام به شوت‌زنی کردند. با این حال، دقت ضربات نروژ بهتر بود؛ تیم تحت هدایت استاله سولباکن ۵ شوت در چارچوب داشت و برزیل تنها ۴ شوت داخل چارچوب ثبت کرد. همین تفاوت، در نهایت یکی از عوامل تعیین‌کننده مسابقه شد؛ برزیل بیشتر زد، اما نروژ دقیق‌تر و کشنده‌تر بود.

از نظر حضور در محوطه جریمه، برزیل برتری محسوسی داشت. سلسائو ۳۲ لمس توپ در محوطه جریمه نروژ ثبت کرد، در حالی که نروژ فقط ۱۷ بار در محوطه برزیل صاحب توپ شد. این آمار نشان می‌دهد برزیل بارها به منطقه خطر رسید، اما در تبدیل فشار به موقعیت‌های قطعی و گل ناکام ماند.

در مقابل، آمار مالکیت توپ تصویری متفاوت از بازی ارائه می‌دهد. نروژ با ۶۶.۵ درصد مالکیت، کنترل کلی جریان مسابقه را در اختیار داشت و برزیل تنها ۳۳.۵ درصد مالک توپ بود؛ آماری عجیب برای تیمی مثل برزیل که معمولاً در چنین بازی‌هایی انتظار می‌رود توپ و میدان را در اختیار داشته باشد.

برتری نروژ در پاس‌های موفق در یک‌سوم پایانی زمین نیز قابل توجه بود. نروژی‌ها ۱۷۵ پاس موفق در منطقه هجومی ثبت کردند، در حالی که برزیل ۱۰۱ پاس در این بخش داشت. این عدد نشان می‌دهد نروژ فقط منتظر ارسال‌های مستقیم به هالند نبود، بلکه توانست بازی را به شکل منظم به زمین برزیل منتقل کند و فشار تاکتیکی قابل توجهی روی خط دفاعی سلسائو وارد آورد.

در واقع، شکست برزیل را نمی‌توان صرفاً به فرصت‌سوزی یا درخشش فردی هالند خلاصه کرد. نروژ در مالکیت، گردش توپ، دقت ضربات و مدیریت فضاها تیم برتر زمین بود. برزیل اگرچه بیشتر وارد محوطه جریمه شد و تعداد شوت‌های بالاتری داشت، اما نتوانست از برتری‌های مقطعی خود استفاده کند.

برای نروژ، این مسابقه یکی از کامل‌ترین نمایش‌های تاریخ فوتبال ملی این کشور بود؛ تیمی که برابر پرافتخارترین تیم جام جهانی نه تنها مقاومت کرد، بلکه با برنامه، آرامش و ضربه‌های دقیق، بازی را به سود خود به پایان رساند.

این آمار همچنین ارزش کار هالند را بیشتر نشان می‌دهد. مهاجم نروژ در مسابقه‌ای گلزنی کرد که تیمش ساختار مشخصی برای رساندن توپ به مناطق خطرناک داشت. او فقط ناجی نروژ نبود، بلکه نقطه پایان یک برنامه تاکتیکی موفق بود.

برزیل حالا با سؤالات بزرگی از جام کنار می‌رود؛ تیمی که ستاره‌های زیادی داشت، اما در یکی از مهم‌ترین بازی‌های خود نه مالکیت را حفظ کرد، نه از فرصت‌هایش استفاده کرد و نه توانست هالند را در لحظات کلیدی متوقف کند. نروژ اما با این پیروزی نشان داد صعودش به یک‌چهارم نهایی اتفاقی نیست؛ این تیم حالا با اعتمادبه‌نفس و آماری قابل دفاع، در جمع هشت تیم برتر جهان ایستاده است.

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