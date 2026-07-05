خشم نویل از گابریل روی گل هالند: مقابل او اینقدر فاصله میگیری، مردهای!
گری نویل، مدافع سابق تیم ملی انگلیس، پس از گل اول نروژ برابر برزیل، بهشدت از عملکرد گابریل ماگالائش در مهار ارلینگ هالند انتقاد کرد و معتقد بود مدافع برزیل نباید به مهاجم نروژ اجازه میداد با سرعت وارد محوطه شود و در نبرد هوایی برتری پیدا کند.
به گزارش ایلنا، نروژ در دیدار حساس خود برابر برزیل در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ با درخشش ارلینگ هالند موفق شد سلسائو را شکست دهد و یکی از بزرگترین شگفتیهای تورنمنت را رقم بزند. گل اول نروژ با ضربه سر هالند به ثمر رسید؛ صحنهای که واکنش تند گری نویل را به همراه داشت.
نویل در تحلیل این صحنه در شبکه ITV گفت: «شاید هالند، گابریل را ترساند. گاهی درباره چنین بازیکنانی میگویند که هنوز در صحنه جهانی کاری نکردهاند، اما این بحث دیگر درباره هالند تمام شده است. من واقعاً برای او خوشحالم. او شخصیت بزرگی دارد.»
با این حال، نویل از زاویه دفاعی، عملکرد گابریل را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد مدافع برزیل بیش از هر کسی باید ویژگیهای هالند را میشناخت؛ چرا که در فوتبال باشگاهی بارها مقابل او قرار گرفته است.
او ادامه داد: «از نظر شخصی، از گابریل عصبانیام. او این مهاجم را بهتر از هر کسی میشناسد. اینکه پنج یارد از او فاصله بگیرد و بعد بخواهد در یک کورس مستقیم برای ضربه سر با او رقابت کند، دیوانگی است.»
نویل معتقد است گابریل باید قبل از رسیدن هالند به نقطه ضربه، مسیر حرکت او را میبست و اجازه نمیداد مهاجم نروژ با شتاب به سمت توپ حمله کند. او گفت: «باید مسیر دویدن او را میبستی، باید به او نزدیک میشدی. اما هالند در این کار بهترین است؛ وقتی به سمت تو حرکت میکند و روی تو استارت میزند، کارت تمام است.»
این گل در دقیقه ۸۰ به ثمر رسید و مسیر مسابقه را کاملاً تغییر داد. هالند که پیش از آن نیز خط دفاعی برزیل را تحت فشار گذاشته بود، با استفاده از برتری فیزیکی و زمانبندی عالی خود، ضربهای زد که نروژ را در آستانه یک پیروزی تاریخی قرار داد.
انتقاد نویل از گابریل نشان میدهد که از نگاه او، اشتباه اصلی برزیل نه فقط در ضربه نهایی هالند، بلکه در نحوه دفاع کردن قبل از آن بود؛ جایی که مدافع برزیل به بهترین مهاجم جهان در حمله به فضا، فرصت گرفتـن شتاب و ضربه زدن داد.