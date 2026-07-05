اولین پنالتی از دست رفته برزیل طی 40 سال جام جهانی
تیم ملی نروژ با درخشش ارلینگ هالند، یکی از بزرگترین نتایج جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد و با پیروزی ۲ بر یک برابر برزیل، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها صعود کرد.
به گزارش ایلنا، برزیل و نروژ در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی به مصاف هم رفتند؛ مسابقهای که از ابتدا با هیجان، اتفاقات جنجالی و فرصتهای بزرگ همراه بود و در نهایت با حذف یکی از بزرگترین مدعیان قهرمانی به پایان رسید.
نروژ در همان دقایق ابتدایی تصور کرد به گل رسیده است. پاتریک برگ با شوتی دقیق دروازه برزیل را باز کرد و هواداران نروژی را به وجد آورد، اما شادی آنها خیلی زود متوقف شد. داور پس از بررسی صحنه، گل را به دلیل قرار داشتن الکساندر سورلوث در موقعیت آفساید مردود اعلام کرد تا بازی بدون گل ادامه پیدا کند.
پس از این صحنه، برزیل فرصت طلایی برای پیش افتادن به دست آورد. سلسائو صاحب یک ضربه پنالتی شد و برونو گیمارایس پشت توپ ایستاد، اما هافبک برزیلی نتوانست از این موقعیت استفاده کند و ضربهاش تبدیل به گل نشد. این پنالتی از دست رفته، طبق گزارش رسانه هلندی، به عنوان نخستین پنالتی ناکام برزیل در جریان جام جهانی طی حدود ۴۰ سال اخیر ثبت شد؛ اتفاقی که فشار روانی سنگینی روی تیم آنچلوتی گذاشت.
در ادامه مسابقه، برزیل تلاش کرد کنترل بازی را در دست بگیرد و با فشار بیشتر به دروازه نروژ نزدیک شود، اما خط دفاعی منظم نروژ و نمایش مطمئن اوریان نیلند، مانع از گلزنی ستارههای سلسائو شد. دروازهبان نروژ در چند صحنه حساس واکنشهای مهمی داشت و اجازه نداد برزیل پیش از رسیدن به دقایق پایانی، مسیر بازی را به سود خود تغییر دهد.
نیمه دوم با فشار بیشتر برزیل آغاز شد، اما نروژ برخلاف جریان بازی، منتظر لحظه مناسب ماند؛ لحظهای که در دقیقه ۸۰ از راه رسید. ارلینگ هالند، ستاره بیچونوچرای نروژیها، با یک ضربه سر دقیق دروازه برزیل را باز کرد و تیمش را به برتری رساند. این گل، بازی را وارد فضایی کاملاً متفاوت کرد و برزیل را مجبور ساخت با تمام توان برای بازگشت حمله کند.
اما هالند هنوز کارش را تمام نکرده بود. در دقیقه ۸۸، مهاجم نروژ بار دیگر ضربه نهایی را به برزیل زد و با گل دوم خود، اختلاف را به دو گل رساند. این گل عملاً تیر خلاص به امیدهای برزیل بود و نروژیها را در آستانه یکی از تاریخیترین پیروزیهای فوتبال خود قرار داد.
برزیل در دقایق پایانی ناامید نشد و با پنالتی نیمار یکی از گلها را جبران کرد. گل ستاره باتجربه سلسائو امید را برای لحظاتی به اردوی برزیل بازگرداند، اما زمان برای بازگشت کامل کافی نبود و نروژ توانست برتری ارزشمند خود را تا پایان مسابقه حفظ کند.
با این نتیجه، نروژ نه تنها برزیل را از جام جهانی کنار زد، بلکه بهترین عملکرد خود در تاریخ این رقابتها را نیز ثبت کرد. تیمی که پیش از این هرگز به جمع هشت تیم پایانی جام جهانی نرسیده بود، حالا با اتکا به نسل طلایی خود و درخشش هالند، به مرحله یکچهارم نهایی راه یافته است.
این پیروزی همچنین رکورد ویژه نروژ برابر برزیل را حفظ کرد. نروژیها همچنان در تاریخ تقابلهای خود برابر سلسائو شکستناپذیر ماندهاند و حالا مهمترین بردشان مقابل پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی را در مرحله حذفی ثبت کردهاند.
نروژ در مرحله یکچهارم نهایی باید به مصاف برنده دیدار مکزیک و انگلیس برود؛ اما فارغ از نام حریف بعدی، تیمی که برزیل را در چنین مسابقهای حذف کرده، دیگر فقط یک شگفتی ساده نیست. نروژ حالا یکی از خطرناکترین تیمهای باقیمانده در جام جهانی است؛ تیمی با دروازهبانی آماده، ساختاری منظم و مهاجمی به نام ارلینگ هالند که میتواند سرنوشت هر مسابقهای را تغییر دهد.