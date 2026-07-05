به گزارش ایلنا، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله حذفی رقم خورد؛ جایی که نروژ با نمایشی حساب‌شده و ضربات تمام‌کننده ارلینگ هالند، برزیل را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و به جمع هشت تیم برتر جهان راه یافت.

این پیروزی برای نروژ فقط یک برد بزرگ برابر یکی از پرافتخارترین تیم‌های تاریخ فوتبال نبود، بلکه بهترین عملکرد این کشور در تاریخ جام‌های جهانی را رقم زد. نروژی‌ها پیش از این هرگز از مرحله یک‌هشتم نهایی فراتر نرفته بودند، اما حالا با حذف برزیل، به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیده‌اند و یکی از خاص‌ترین داستان‌های این دوره از مسابقات را ساخته‌اند.

ستاره بی‌چون‌وچرای این مسابقه، ارلینگ هالند بود. مهاجم نروژ که پیش از بازی نیز نگاه‌ها را به خود جلب کرده بود، در نیمه دوم قفل دروازه برزیل را باز کرد و در دقایق پایانی با گل دوم، تیر خلاص را به سلسائو زد. هالند پس از گل دوم، شادی بزرگی با هم‌تیمی‌هایش داشت؛ شادی‌ای که نشان می‌داد نروژ به یکی از تاریخی‌ترین شب‌های فوتبال خود رسیده است.

نکته جالب اینجاست که برزیل همچنان نتوانسته برابر نروژ به پیروزی برسد. با نتیجه این مسابقه، نروژ در پنج دیدار تاریخ خود مقابل برزیل، سه پیروزی و دو تساوی به دست آورده و رکورد شکست‌ناپذیری خود برابر پرافتخارترین تیم جام جهانی را حفظ کرده است. این آمار، شکست برزیل را تلخ‌تر و برد نروژ را تاریخی‌تر می‌کند.

نروژ در این دوره از جام جهانی مسیر قابل توجهی را طی کرده است. این تیم در مرحله گروهی در گروه I قرار داشت و پس از فرانسه، بالاتر از سنگال و عراق در رتبه دوم ایستاد. سپس در مرحله بعدی با نتیجه ۲ بر یک از سد کنگو عبور کرد و حالا با پیروزی برابر برزیل، به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌ها رسیده است.

تاریخچه نروژ در جام جهانی پیش از این چندان طولانی و درخشان نبود. این کشور پیش از جام جهانی ۲۰۲۶، در سال‌های ۱۹۳۸، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ سابقه حضور در این رقابت‌ها را داشت. بهترین عملکرد نروژ تا پیش از این دوره، صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی در سال‌های ۱۹۳۸ و ۱۹۹۸ بود؛ اما نسل فعلی با رهبری هالند حالا از تمام آن خاطرات عبور کرده و رکوردی تازه ساخته است.

در سوی مقابل، حذف برزیل یکی از تلخ‌ترین اتفاقات این جام برای هواداران سلسائو محسوب می‌شود. تیمی که با ستاره‌هایی بزرگ و امید به قهرمانی وارد رقابت‌ها شده بود، برابر نروژی شکست خورد که با نظم دفاعی، تمرکز بالا و استفاده دقیق از فرصت‌ها، اجازه نداد نام بزرگ برزیل سرنوشت مسابقه را تعیین کند.

نروژی‌ها اکنون باید منتظر نتیجه دیدار مکزیک و انگلیس بمانند تا حریف خود در مرحله یک‌چهارم نهایی را بشناسند. هر کدام از این دو تیم که مقابل نروژ قرار بگیرد، با تیمی روبه‌رو خواهد شد که پس از حذف برزیل، دیگر نمی‌توان آن را فقط یک شگفتی مقطعی دانست.

نروژ حالا با اعتمادبه‌نفس، هالندی آماده و تاریخی تازه پشت سر خود، وارد مرحله‌ای می‌شود که پیش از این هرگز تجربه نکرده بود؛ مرحله‌ای که می‌تواند رؤیای این نسل را حتی بزرگ‌تر کند.

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