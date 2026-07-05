به گزارش ایلنا، مهدی تارتار که امروز به‌صورت رسمی هدایت پرسپولیس را بر عهده گرفت، امشب در برنامه تلویزیونی «جام ۲۶» درباره آغاز همکاری‌اش با سرخ‌پوشان صحبت کرد.

تارتار در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «جا دارد ابتدا سلام ویژه‌ای به هواداران پرسپولیس داشته باشم. هواداران و پیشکسوتان سرمایه‌های اصلی این باشگاه هستند. حتی کسانی که امروز از من انتقاد می‌کنند هم برای من عزیز هستند و حق می‌دهم نگران باشند؛ چون تیم در چند سال اخیر شرایط دلخواه را نداشته است. تلاش می‌کنم از همین انتقادها برای بهتر شدن استفاده کنم و از همه کسانی که پیام‌های محبت‌آمیز فرستادند نیز تشکر می‌کنم.»

وی ادامه داد: «از پیشکسوتان فقط یک فرصت می‌خواهم تا بتوانم تجربه ۱۸ یا ۱۹ سال مربیگری‌ام را که با سختی به دست آمده، در اختیار پرسپولیس قرار دهم. احساس می‌کنم امروز توانایی کمک به تیم محبوبم را دارم. از کودکی هوادار پرسپولیس بودم، اما همیشه هر تیمی را هدایت کرده‌ام، با تمام وجود برای موفقیت آن تلاش کرده‌ام.»

سرمربی جدید پرسپولیس افزود: «یکی از مهم‌ترین آرزوهای زندگی حرفه‌ای من محقق شد. خدا را شکر می‌کنم که هدایت تیمی را بر عهده گرفته‌ام که همیشه یکی از اهداف اصلی‌ام بود. مطمئن باشید تمام توانم را برای موفقیت پرسپولیس به کار می‌گیرم و با کمک هواداران و پیشکسوتان برای سربلندی این تیم تلاش خواهیم کرد.»

تارتار درباره روند حضورش در پرسپولیس اظهار داشت: «ابتدا باید از باشگاه گل‌گهر تشکر کنم که با نهایت احترام و حرفه‌ای‌گری شرایط این انتقال را فراهم کرد. از مهندس عتیقی، دکتر اسفندیارپور، حیدر افسری و اعضای هیئت‌مدیره گل‌گهر قدردانی می‌کنم. همان‌طور که پیش از این هم به تیم ملی کمک کردند، این بار نیز همکاری بسیار خوبی داشتند. همچنین از مدیران پرسپولیس تشکر می‌کنم که در فضایی سالم و حرفه‌ای گزینه‌های مختلف را بررسی کردند و در نهایت به من اعتماد کردند. سال‌ها پیش گفته بودم زمانی به پرسپولیس می‌آیم که احساس کنم می‌توانم به این تیم کمک کنم.»

او در پاسخ به این پرسش که روزی گفته بود تا زمانی که پرسپولیس او را نخواهد، روی نیمکت این تیم نمی‌نشیند، گفت: «امروز این اعتماد از سوی باشگاه شکل گرفته و از آن بابت قدردان هستم. امیدوارم بتوانم به عنوان یک سرباز برای پرسپولیس مفید باشم.»

تارتار درباره صحبت قدیمی خود در دوران حضورش در پارس جنوبی جم نیز گفت: «آن زمان از من پرسیدند چه زمانی سرمربی پرسپولیس می‌شوی و پاسخ دادم این اتفاق دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. اعتقاد داشتم هر اتفاقی زمان خودش را دارد. امروز هم فکر می‌کنم تجربه کافی برای هدایت پرسپولیس را دارم، البته موفقیت بدون حمایت هواداران و پیشکسوتان ممکن نیست.»

سرمربی پرسپولیس درباره مربیان ایرانی نیز اظهار کرد: «وحید هاشمیان مربی به‌روز و با دانشی بود، اما شاید فضای فوتبال ایران را به اندازه کافی تجربه نکرده بود. با این حال معتقدم آینده خوبی در انتظار اوست. امسال شرایطی به وجود آمده که تاکنون هیچ مربی خارجی با باشگاه‌های ایرانی قرارداد نبسته و این فرصت بزرگی برای مربیان داخلی است تا توانایی‌های خود را نشان دهند. ما بارها ثابت کرده‌ایم چیزی از مربیان خارجی کم نداریم.»

وی ادامه داد: «از همه هواداران، به‌ویژه هواداران پرسپولیس، می‌خواهم به کادر فنی اعتماد کنند. ما در سال‌های گذشته در تیم‌هایی مانند مسجدسلیمان، پارس جنوبی، داماش، ملوان و گل‌گهر نتایج تاریخی کسب کردیم. حالا هم با حضور هواداران پرشور پرسپولیس می‌توانیم اتفاقات بزرگی رقم بزنیم.»

تارتار در پایان تأکید کرد: «فوتبال به زمان نیاز دارد. برای ساختن یک تیم هماهنگ باید فرصت کافی وجود داشته باشد تا بازیکنان یکدیگر را بهتر بشناسند و ترکیب ایده‌آل شکل بگیرد. هدف ما این است که از همان هفته‌های ابتدایی، پرسپولیسی جنگنده، دونده و سختکوش بسازیم، اما این مسیر نیازمند صبر و حمایت است. امروز در فوتبال دنیا می‌بینیم تیم‌هایی که بیشتر می‌دوند و می‌جنگند، موفق‌تر هستند. اعتقاد دارم بازیکن قبل از اینکه فوتبالیست باشد، باید جنگجو باشد؛ چون فوتبالیست زیاد است، اما بازیکنی که برای پیراهنش بجنگد، ارزش متفاوتی دارد.»

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