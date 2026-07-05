به گزارش ایلنا، باشگاه گل‌گهر سیرجان ساعاتی پس از رسمی شدن جدایی مهدی تارتار و حضور او روی نیمکت پرسپولیس، با انتشار بیانیه‌ای از تلاش‌ها و عملکرد این سرمربی در مدت حضورش در جمع سیرجانی‌ها تقدیر کرد.

مدیران گل‌گهر در این بیانیه ضمن تشکر از تارتار، برای او در ادامه دوران مربیگری آرزوی موفقیت کردند و از نقش وی در نتایج این تیم طی فصل‌های اخیر قدردانی به عمل آوردند.

همزمان، باشگاه گل‌گهر از انتخاب سیدمهدی رحمتی به عنوان سرمربی جدید تیم خبر داد. رحمتی که فصل گذشته هدایت خیبر خرم‌آباد را بر عهده داشت، پس از توافق با مدیران باشگاه، هدایت سیرجانی‌ها را در فصل جدید لیگ برتر بر عهده خواهد گرفت.

در ابتدا درباره علت و نحوه جدایی تارتار از این تیم این توضیحات ارائه شده است:

"آقای تارتار طی دو سال حضور خود در گل‌گهر، با تلاش، تعهد و حرفه‌ای‌گری، نتایج قابل قبولی برای مجموعه گل‌گهر به ارمغان آورد. بر همین اساس، مذاکرات برای ادامه همکاری نیز با موفقیت انجام شده بود و توافق طرفین برای سومین فصل متوالی حاصل شد؛ به‌گونه‌ای که ایشان تا عصر روز گذشته نیز هدایت تمرینات تیم را بر عهده داشت.

با این حال، پس از دریافت درخواست رسمی و کتبی باشگاه پرسپولیس برای جذب آقای تارتار و همچنین ابراز تمایل ایشان برای هدایت تیمی که سال‌ها در آن حضور داشته است، موضوع در جلسات هیأت مدیره و مدیریت عامل باشگاه با دقت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، باشگاه گل‌گهر با نگاهی حرفه‌ای و در راستای احترام متقابل میان دو باشگاه و احترام به هواداران پرسپولیس و همچنین فراهم کردن فرصت تحقق خواسته حرفه‌ای آقای تارتار، با جدایی ایشان موافقت کرد. لذا باشگاه گل‌گهر برای آقای تارتار و همکارانشان در ادامه مسیر حرفه‌ای آرزوی موفقیت دارد."

سپس درباره انتخاب مهدی رحمتی به عنوان سرمربی نیز توضیح داده شد:

"اما در ادامه فرآیند برنامه‌ریزی برای فصل جدید، پس از انجام ارزیابی‌های فنی، در نهایت باشگاه گل‌گهر با آقای سید مهدی رحمتی برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه به توافق رسید.

رحمتی، از چهره‌های شناخته‌شده و پرافتخار فوتبال ایران، پس از سال‌ها درخشش در سطح اول فوتبال کشور و ثبت کارنامه‌ای ماندگار به‌عنوان دروازه‌بان تیم ملی و باشگاه استقلال، در سال‌های اخیر نیز مسیر مربیگری خود را با جدیت دنبال کرده و توانسته است توانایی‌های فنی و مدیریتی خود را در عرصه سرمربیگری به نمایش بگذارد.

عملکرد موفق او در فصل گذشته، نشان داد که فوتبال ایران با مربی جوان و آینده‌داری روبه‌رو است که انگیزه بالایی برای ارائه فوتبال باکیفیت و ساختن تیمی رقابتی دارد. از همین رو باشگاه گل‌گهر با اطمینان از ظرفیت‌های فنی و شخصیتی سید مهدی رحمتی، امیدوار است با حمایت هواداران، تلاش بازیکنان و همدلی مجموعه گل‌گهر، فصلی موفق و همراه با دستیابی به اهداف بزرگ پیش رو برای باشگاه گل‌گهر رقم بخورد."

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