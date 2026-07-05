به گزارش ایلنا، تیم ملی غنا با هدایت کارلوس کی‌روش در جام جهانی ۲۰۲۶ توانست از مرحله گروهی عبور کند، اما شکست برابر سنگال در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، پایان کار این تیم در رقابت‌ها را رقم زد. کی‌روش که حدود سه ماه پیش به شکلی ناگهانی هدایت غنا را برعهده گرفت، در مدت کوتاهی توانست تیمش را به مرحله حذفی برساند؛ هرچند مسیر ستاره‌های سیاه خیلی زود در اولین گام حذفی متوقف شد.

غنا در مرحله گروهی ابتدا برابر پاناما به پیروزی رسید، سپس مقابل انگلیس به تساوی دست پیدا کرد و در دیدار پایانی برابر کرواسی شکست خورد. همین نتایج برای صعود این تیم به مرحله حذفی کافی بود، اما تقابل آفریقایی برابر سنگال با شکست غنا همراه شد تا پرونده شاگردان کی‌روش در جام جهانی بسته شود.

سرمربی پرتغالی که پیش از این سه بار همراه تیم ملی ایران در جام جهانی حضور داشت، این بار تجربه متفاوتی را با غنا پشت سر گذاشت. او پس از حذف تیمش، در پیامی اینستاگرامی از مسیر طی‌شده، آینده ستاره‌های سیاه و ضرورت ساختن بستری بهتر برای فوتبال غنا نوشت؛ پیامی که به دلیل استفاده از عباراتی مانند «این مسیر را به پایان می‌رسانم» و در عین حال «این تازه آغاز راه است»، درباره آینده او ابهام ایجاد کرده است.

کی‌روش در آغاز پیام خود نوشت: «برای غنا؛ فوتبال، درست مانند زندگی، یک درس همیشگی به ما می‌دهد: یا پیروز می‌شوی یا می‌آموزی.»

او در ادامه با اشاره به عملکرد غنا در جام جهانی اضافه کرد: «این مسیر را با افتخار نسبت به آنچه به دست آوردیم، به پایان می‌رسانم؛ اما در عین حال با همان حس نارضایتی مثبتی که همیشه انسان را به خواستن بیشتر وامی‌دارد. رسیدن به سطحی بالاتر هرگز نباید پایان راه باشد، بلکه باید نقطه آغاز آرزوها و هدف‌های بزرگ‌تر باشد.»

کی‌روش در بخش مهمی از پیام خود، آینده فوتبال غنا را فقط وابسته به عملکرد داخل زمین ندانست و تأکید کرد موفقیت ستاره‌های سیاه باید از بیرون زمین آغاز شود. او نوشت: «آینده ستاره‌های سیاه تنها در زمین فوتبال رقم نخواهد خورد. موفقیت ستاره‌های سیاه باید از بیرون زمین آغاز شود؛ با فراهم کردن بهترین شرایط ممکن برای آماده‌سازی، حمایت و پرورش استعدادهای کم‌نظیر فوتبال غنا.»

سرمربی تیم ملی غنا همچنین از مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور بابت اعتمادی که به او داشتند تشکر کرد و نوشت: «از رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال غنا صمیمانه تشکر می‌کنم که فرصت خدمت به تیم ملی فوتبال غنا را در اختیارم گذاشتند. خدمت به این کشور و تیم ملی ستاره‌های سیاه برای من افتخاری بزرگ و امتیازی ارزشمند بود.»

او در ادامه خطاب به بازیکنان و اعضای کادر فنی گفت: «از بازیکنان و اعضای کادر فنی نیز صمیمانه سپاسگزارم؛ بابت شجاعت، تعهد و ازخودگذشتگی بی‌وقفه‌ای که برای تیم به نمایش گذاشتند.»

کی‌روش در پایان پیام خود از هواداران غنا نیز قدردانی کرد و نوشت: «شاید نتوانستیم به تمام اهداف ورزشی‌مان برسیم، اما با افتخار می‌توانیم بگوییم که از پیراهن و پرچم غنا با شایستگی دفاع کردیم و احترام و اعتبار ستاره‌های سیاه را در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان دوباره احیا کردیم.»

او پیام خود را با این جمله به پایان رساند: «متشکرم، غنا. این تازه آغاز راه است. به سوی آینده.»

همین پایان‌بندی، ابهام اصلی درباره آینده کی‌روش را بیشتر کرده است. از یک طرف، لحن پیام او شبیه متنی برای پایان یک مأموریت کوتاه‌مدت است؛ از طرف دیگر، تأکیدش بر «آغاز راه» و ساختن آینده‌ای بهتر برای غنا، می‌تواند به معنای تمایل او برای ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال این کشور باشد.

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