به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی برزیل و نروژ در حالی در یکی از دیدارهای حساس مرحله حذفی جام جهانی مقابل هم قرار می‌گیرند که روابط دو کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه محیط زیست و حفاظت از جنگل‌ها، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نروژ یکی از مهم‌ترین حامیان مالی برنامه‌های بین‌المللی برای حفاظت از جنگل‌های استوایی و آمازون محسوب می‌شود و برزیل نیز به عنوان میزبان بخش بزرگی از جنگل آمازون، یکی از شرکای اصلی این همکاری‌هاست.

نروژ در سال‌های اخیر نقش مهمی در تأمین مالی صندوق‌های مرتبط با حفاظت از جنگل‌های برزیل داشته است. این کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حامیان مالی دو صندوق مهم در این حوزه شناخته می‌شود و در پایان سال ۲۰۲۵، مبلغ ۳ میلیارد دلار به صندوق «جنگل‌های استوایی برای همیشه» اختصاص داد؛ صندوقی که هدف آن تأمین منابع پایدار برای حفاظت از جنگل‌های استوایی در کشورهای مختلف، از جمله برزیل است.

پیش از آن نیز نروژ در پایان سال ۲۰۲۴، ۶۰ میلیون دلار به صندوق آمازون کمک کرده بود؛ اقدامی که بار دیگر نشان داد همکاری اسلو و برازیلیا فقط در سطح دیپلماسی رسمی باقی نمانده و به یکی از مهم‌ترین محورهای محیط‌زیستی جهان گره خورده است. انتظار می‌رود نروژ در سال جاری نیز کمک‌های تازه‌ای برای حمایت از برنامه‌های حفاظت از آمازون ارائه کند.

نخست‌وزیر نروژ درباره اهمیت این همکاری گفته است: «اگر بخواهیم جنگل‌های استوایی جهان را نجات دهیم، زمان زیادی برای از دست دادن نداریم. این صندوق می‌تواند تأمین مالی پایدار و بلندمدت را برای کشورهای مرتبط فراهم کند.»

رابطه میان نروژ و برزیل البته فقط به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود. ریشه این ارتباط به قرن نوزدهم بازمی‌گردد؛ زمانی که در سال ۱۸۴۲ یک کشتی نروژی به نام «ستاره شمال» به برزیل رسید. این کشتی با خود ماهی خشک و نمک‌سود به برزیل آورد و در بازگشت، قهوه برزیلی را به اسکاندیناوی برد. همین تبادل ساده تجاری، نقطه شروع رابطه‌ای شد که امروز در حوزه‌هایی مانند محیط زیست، انرژی، آموزش، تغییرات اقلیمی و دیپلماسی بین‌المللی ادامه پیدا کرده است.

در سال‌های اخیر، برزیل و نروژ همکاری‌های خود را در زمینه تغییرات اقلیمی و حفاظت از منابع طبیعی گسترش داده‌اند. دعوت از نروژ برای حضور به عنوان مهمان در نشست گروه ۲۰ نیز نشانه‌ای از همین رابطه نزدیک و اعتماد متقابل میان دو کشور توصیف شده است. نخست‌وزیر نروژ در این باره تأکید کرده است: «دعوت به شرکت در گروه ۲۰ نشان‌دهنده اعتماد بزرگ و تأییدی بر همکاری گسترده‌ای است که با برزیل داریم.»

با وجود این روابط دوستانه و تاریخی، امشب زمین فوتبال فضای متفاوتی خواهد داشت. برزیل با ستاره‌هایی مثل وینیسیوس جونیور، رودریگو و گابریل مارتینلی به دنبال ادامه مسیر قهرمانی است و نروژ نیز با اتکا به ارلینگ هالند امیدوار است یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام را رقم بزند.

به این ترتیب، تقابل نروژ و برزیل فقط مسابقه‌ای میان دو تیم ملی نیست؛ نبردی است میان دو کشور با پیوندهای قدیمی و منافع مشترک جهانی. از آمازون تا اسکاندیناوی، از قهوه و ماهی خشک تا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای نجات جنگل‌ها، این بازی روایتی فراتر از فوتبال دارد؛ اما در نهایت، ۹۰ دقیقه در زمین مشخص می‌کند کدام کشور مسیر خود را در جام جهانی ادامه خواهد داد.

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