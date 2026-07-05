قدرتنمایی دوباره لاماسیا در جام جهانی؛ از مسی تا لامین یامال
آکادمی لاماسیا بار دیگر در جام جهانی ۲۰۲۶ ردپای پررنگ خود را بر فوتبال جهان نشان داده است؛ جایی که ۱۴ بازیکن پرورشیافته در مدرسه فوتبال بارسلونا با پیراهن تیمهای ملی مختلف در بزرگترین تورنمنت فوتبال دنیا حضور دارند.
به گزارش ایلنا، لاماسیا سالهاست فقط یک آکادمی باشگاهی محسوب نمیشود، بلکه به عنوان یکی از مهمترین کارخانههای بازیکنسازی فوتبال جهان شناخته میشود. آکادمیای که چهرههایی مثل لیونل مسی، ژاوی هرناندز، آندرس اینیستا، سرخیو بوسکتس، جرارد پیکه و نسلهای مختلفی از ستارههای بارسلونا و فوتبال جهان را معرفی کرده و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز نمایندگان متعددی دارد.
در این دوره از جام جهانی، ۱۴ بازیکن سابق یا فعلی لاماسیا در ترکیب تیمهای ملی مختلف دیده میشوند؛ از اسپانیا و آرژانتین گرفته تا مراکش، ژاپن و سایر تیمهایی که به نوعی از محصول آکادمی بارسلونا بهره میبرند. این آمار نشان میدهد تأثیر لاماسیا فقط به باشگاه بارسلونا محدود نیست و بازیکنان پرورشیافته در این آکادمی همچنان در بالاترین سطح فوتبال ملی جهان نقشآفرینی میکنند.
در صدر این فهرست، نام لیونل مسی قرار دارد؛ بزرگترین محصول تاریخ لاماسیا و یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال. مسی که ۲۱ فصل از دوران حرفهای خود را در بارسلونا سپری کرد، در ۳۹ سالگی همچنان با پیراهن تیم ملی آرژانتین در جام جهانی حضور دارد و به عنوان کاپیتان، یکی از چهرههای اصلی تیمش محسوب میشود. حضور او در این تورنمنت، بار دیگر پیوند تاریخی میان لاماسیا و بزرگترین صحنههای فوتبال جهان را یادآوری میکند.
در سوی دیگر، لامین یامال نماد نسل تازه لاماسیاست؛ ستاره جوان تیم ملی اسپانیا که از کودکی وارد آکادمی بارسلونا شد و حالا در سن بسیار پایین، به یکی از مهمترین بازیکنان تیم ملی کشورش تبدیل شده است. یامال در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از چهرههای ویژه اسپانیا بوده و نمایشهای او بار دیگر نگاهها را به توانایی لاماسیا در ساختن استعدادهای بزرگ جلب کرده است.
نکته قابل توجه این است که نمایندگان لاماسیا فقط در خط حمله یا بخش خلاقانه زمین دیده نمیشوند. بازیکنان پرورشیافته در این آکادمی در پستهای مختلف، از خط دفاعی تا میانه میدان و حمله، در تیمهای ملی خود نقش دارند. همین تنوع، یکی از نشانههای موفقیت ساختار آموزشی بارسلوناست؛ ساختاری که بازیکن را تنها از نظر تکنیکی تربیت نمیکند، بلکه درک بازی، تصمیمگیری و توانایی حضور در سیستمهای مختلف را نیز در او شکل میدهد.
لاماسیا در تاریخ خود همیشه با یک هویت مشخص شناخته شده است؛ مالکیت توپ، بازی ترکیبی، هوش تاکتیکی و تربیت بازیکنانی که پیش از هر چیز، فوتبال را میفهمند. حضور ۱۴ بازیکن از این آکادمی در جام جهانی ۲۰۲۶ نشان میدهد این هویت هنوز زنده است و حتی با تغییر نسلها، همچنان در فوتبال ملی جهان اثرگذار باقی مانده است.
برای بارسلونا نیز این آمار اهمیت ویژهای دارد. در سالهایی که باشگاه با چالشهای مالی و تغییرات مدیریتی مختلف روبهرو بوده، لاماسیا همچنان یکی از بزرگترین سرمایههای ورزشی و اقتصادی این باشگاه باقی مانده است. ظهور بازیکنانی مانند لامین یامال و حضور چهرههایی با سابقه لاماسیا در جام جهانی، نشان میدهد مسیر بازیکنسازی در بارسلونا همچنان یکی از ستونهای اصلی آینده این باشگاه است.
جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر ثابت کرده که لاماسیا فقط گذشتهای پرافتخار ندارد، بلکه هنوز در حال ساختن آینده فوتبال است؛ از مسی که نماد دوران طلایی بارسلوناست تا لامین یامال که چهره نسل جدید به شمار میرود. این پیوستگی میان گذشته و آینده، همان چیزی است که لاماسیا را از یک آکادمی معمولی به یکی از مهمترین نهادهای فوتبالی جهان تبدیل کرده است.