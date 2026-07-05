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داور فرانسوی برای قضاوت آرژانتین - مصر انتخاب شد

داور فرانسوی برای قضاوت آرژانتین - مصر انتخاب شد
کد خبر : 1809189
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فدراسیون جهانی فوتبال، فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی را به عنوان قاضی دیدار حساس آرژانتین و مصر در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرد؛ انتخابی که نشان‌دهنده اعتماد فیفا به این داور در نخستین تجربه جهانی‌اش است.

به گزارش ایلنا، کمیته داوران فیفا روز یکشنبه اسامی تیم داوری دیدار آرژانتین و مصر در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی را اعلام کرد و بر این اساس فرانسوا لتکسیه از فرانسه، مسئولیت قضاوت این مسابقه حساس را بر عهده خواهد داشت.

این مسابقه روز سه‌شنبه برگزار می‌شود و یکی از دیدارهای مهم مرحله حذفی به شمار می‌رود؛ جایی که آرژانتین، یکی از مدعیان جدی قهرمانی، برابر مصر قرار می‌گیرد؛ تیمی که با صعود به مرحله حذفی، حالا به دنبال رقم زدن یک شگفتی بزرگ در جام جهانی است.

لتکسیه در این بازی با دو کمک‌داور هم‌وطن خود، سیریل موگنیه و مهدی رحمانی، همکاری خواهد کرد. همچنین اسپن اسکاس، داور نروژی، به عنوان داور چهارم انتخاب شده و ایزاک باشفکین نیز مسئولیت اتاق کمک‌داور ویدئویی را بر عهده خواهد داشت.

برای لتکسیه، دیدار آرژانتین و مصر سومین قضاوت در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود. این داور فرانسوی پیش از این، مسابقه ساحل عاج و اکوادور را در تاریخ ۱۵ ژوئن قضاوت کرده بود؛ دیداری که با برتری یک بر صفر ساحل عاج به پایان رسید. او سپس در تاریخ ۲۷ ژوئن نیز قاضی بازی کیپ‌ورد و عربستان سعودی بود؛ مسابقه‌ای که با تساوی بدون گل تمام شد.

عملکرد لتکسیه در دو قضاوت قبلی‌اش با واکنش مثبت همراه بوده و همین موضوع باعث شده فیفا برای یکی از بازی‌های مرحله حذفی نیز به او اعتماد کند. حضور در چنین مسابقه‌ای، به‌ویژه در تقابل آرژانتین با مصر، می‌تواند نقطه مهمی در مسیر حرفه‌ای این داور فرانسوی باشد.

این نخستین جام جهانی لتکسیه محسوب می‌شود، اما او حالا خیلی زود فرصت حضور در یکی از مسابقات حساس مرحله حذفی را به دست آورده است؛ اتفاقی که معمولاً برای داورانی رخ می‌دهد که در بازی‌های ابتدایی تورنمنت، از نظر مدیریت مسابقه، کنترل تنش‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلیدی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

دیدار آرژانتین و مصر از این جهت برای تیم داوری اهمیت زیادی دارد که آرژانتین برای ادامه مسیر قهرمانی به پیروزی نیاز دارد و مصر نیز می‌خواهد با استفاده از فرصت مرحله حذفی، یکی از بزرگ‌ترین نتایج تاریخ خود را رقم بزند. در چنین شرایطی، مدیریت فضای احساسی مسابقه و تصمیم‌گیری دقیق در صحنه‌های حساس، نقشی تعیین‌کننده برای تیم داوری خواهد داشت.

 

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