فردی آلمانی؛ هوادار واقعی یا پروژه تبلیغاتی جام جهانی؟
شهرت ناگهانی یک هوادار ناشناس آلمانی در جام جهانی ۲۰۲۶، به یکی از عجیبترین روایتهای خارج از زمین این تورنمنت تبدیل شده است؛ شخصیتی که بدون نشان دادن چهره و بدون صحبت کردن به زبان آلمانی، میلیونها بازدید گرفت و حالا بعد از حذف آلمان، ناگهان از شبکه اجتماعی ایکس ناپدید شده است.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا فقط صحنه رقابت ستارههای بزرگ فوتبال نیست؛ این تورنمنت در فضای مجازی هم شخصیتهای غیرمنتظرهای ساخته که یکی از بحثبرانگیزترین آنها، هواداری با نام «فردی آلمانی» است. فردی در هفتههای ابتدایی جام جهانی با انتشار ویدئوها و تصاویر متعدد از سفر خود در آمریکا به شهرت رسید؛ تصاویری که در آن از پمپبنزینهای آمریکایی، فروشگاهها، رستورانهای فستفود، استادیومها و تجربه حضور در شهرهای میزبان با هیجان تعریف میکرد.
داستان فردی از همان ابتدا برای بسیاری جذاب بود. او خود را یک هوادار آلمانی عاشق فوتبال معرفی میکرد که برای تماشای جام جهانی به آمریکا سفر کرده، اما سبک روایت او خیلی زود فراتر از یک سفرنامه معمولی رفت. فردی تقریباً هر چیزی را در آمریکا با شگفتی توصیف میکرد؛ از غذا و جادهها گرفته تا فضای ورزشگاهها و برخورد مردم. همین نگاه پرهیجان باعث شد ویدئوهایش به سرعت در شبکههای اجتماعی پخش شود و میلیونها بازدید بگیرد.
با این حال، شهرت سریع فردی خیلی زود با تردید همراه شد. کاربران شبکههای اجتماعی متوجه شدند او هرگز چهره خود را نشان نمیدهد، به زبان آلمانی صحبت نمیکند و برخی روایتهایش نیز با هم سازگار نیست. همین مسئله باعث شد عدهای او را نه یک هوادار واقعی، بلکه شخصیتی ساختگی بدانند؛ حتی برخی کاربران پا را فراتر گذاشتند و با لحنی کنایهآمیز مدعی شدند فردی میتواند بخشی از یک پروژه تبلیغاتی برای نمایش تصویر مثبت آمریکا در جام جهانی باشد.
این گمانهزنیها زمانی شدت گرفت که کاربران شروع به بررسی حسابهای قدیمی و پستهای قبلی او کردند. برخی توییتهای قدیمی و جزئیات ناهماهنگ در روایتهایش، تردیدها را بیشتر کرد و باعث شد موجی از انتقاد، شوخی و نظریهپردازی درباره او شکل بگیرد. برای عدهای، فردی فقط یک گردشگر خوشحال بود که از تجربهاش در آمریکا لذت میبرد؛ برای گروهی دیگر، او نماد فضای ساختگی و پرابهام شبکههای اجتماعی بود.
نقطه عجیب ماجرا پس از حذف تیم ملی آلمان از جام جهانی رقم خورد. همزمان با پایان کار آلمان در تورنمنت، فردی نیز به شکل ناگهانی حساب کاربری خود در ایکس را حذف کرد. او اعلام کرد که این فضا برایش «سمی» شده و دیگر نمیخواهد در آن فعالیت کند. با این حال، حضور او در اینستاگرام ادامه دارد و هنوز میتوان تصاویری از سفرهایش در آمریکا را مشاهده کرد.
ماجرای فردی البته تنها نمونه از موج توجه به هواداران خارجی در جام جهانی آمریکا نیست. در هفتههای اخیر، ویدئوهایی از هواداران ژاپنی که از باربیکیو تگزاسی لذت میبرند، هواداران انگلیسی که از عظمت ورزشگاههای آمریکا شگفتزده شدهاند و هواداران کشورهای مختلف که تجربه سفر در آمریکا را روایت میکنند، بارها در فضای مجازی وایرال شده است. جام جهانی ۲۰۲۶ از این نظر برای میزبان فرصتی بزرگ بوده تا تصویری پرشور، رنگارنگ و مهماننواز از خود به جهان نشان دهد.
اما داستان فردی یک لایه متفاوت دارد. او به نمادی از دوران تازه هواداری در فوتبال تبدیل شده؛ دورانی که در آن یک حساب ناشناس میتواند ظرف چند روز به شخصیت جهانی تبدیل شود، میلیونها نفر را سرگرم کند و بعد ناگهان زیر فشار تردیدها و حملات مجازی ناپدید شود. در چنین فضایی، مرز میان واقعیت، شوخی، تبلیغات و شخصیتسازی دیجیتال هر روز کمرنگتر میشود.
پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: آیا فردی واقعاً آلمانی است؟ آیا نام او واقعاً فردی است؟ آیا او فقط یک هوادار ساده بود یا یک شخصیت ساختهشده برای وایرال شدن؟ شاید پاسخ دقیق هیچوقت مشخص نشود، اما همین ابهام، او را به یکی از خاصترین چهرههای حاشیهای جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.